Vorig jaar maakte Zhou Guanyu zijn Formule 1-debuut, wetende dat hij dat seizoen moest strijden voor een contractverlenging. Alfa Romeo was enthousiast over de verrichtingen van de Chinees en bood hem een jaar extra aan, waardoor hij opnieuw voor de uitdaging staat om indruk te maken op de top van het team om ook in 2024 naast Valtteri Bottas te rijden. Dit seizoen kon Zhou net als Bottas nog niet uitblinken vanwege tegenvallende resultaten, al heeft de coureur uit Shanghai het de Fin dit seizoen regelmatig lastig gemaakt.

Zhou hoopt voor het einde van de zomerstop, dus voor de Grand Prix van Nederland, zekerheid te hebben over zijn toekomst in de Formule 1. "Ik wil voor het einde van de zomer[stop] een duidelijk beeld hebben, dat zeker", zegt Zhou. "We moeten kijken wat we moeten doen om dit alles op papier te krijgen. Mijn manager is in gesprek met het team, dus we wachten het af." Zhou geeft aan dat hij nu wat meer ontspannen is dan een jaar geleden: "Ik heb het gevoel dat het team best blij is met wat we hebben verricht. Ik blijf gewoon zo doorwerken. Er komt wel wat aan, maar het neemt wat tijd in beslag om het uit te vogelen. Ik voel me redelijk blij in dit scenario en met de mensen met wie ik heb gewerkt. Natuurlijk ga ik dus heel graag verder in de toekomst. Het is mijn prioriteit om hier te blijven. Na twee jaar voelt het wel alsof ik me aan dit team heb aangepast."

Alfa Romeo beleeft tot nu toe een moeizaam seizoen. Het Zwitserse team staat negende bij de constructeurs, waar het vorig jaar nog stevig in het middenveld stond. Zhou kan zich meten met Bottas, een doel dat hij deels zichzelf had gesteld, maar ook door het team werd gesteld. "Het is een beetje van beide", legt hij uit. "Ik wil dat ik qua tempo gelijkwaardig ben en dan verwacht het team ook dat ik nog een stap zet ten opzichte van vorig jaar. Aan de andere kant zijn er wat zwakheden van vorig waar ik aan wilde werken, waar ik naar mijn idee een stap in heb gezet. Op de punten na is de rest veel beter."

De 24-jarige Zhou merkt dat hij door zijn prestaties - en door Bottas te matchen - personeel in het team vrolijk houdt, wat hem 'minder bezorgd' maakt voor de toekomst. Alfa Romeo heeft Bottas al voor 2024 vastgelegd en teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi geeft aan dat hij de rijdersline-up graag stabiel houdt voor 2024. "We hebben altijd al gezegd dat stabiliteit belangrijk is voor ons", zegt Alunni Bravi. "We zijn een team dat in een transformatieproces zit en we proberen op alle vlakken zo stabiel mogelijk te zijn. Na de zomerstop zal er tijd zijn om met Zhou te praten over wat de beste oplossing is voor ons. Ons doel is om beide coureurs te behouden voor volgend jaar, maar alles moet op zijn plek vallen om een win-winsituatie te krijgen."