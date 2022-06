Alfa Romeo begon dit seizoen met een geheel nieuwe line-up. Valtteri Bottas nam na vijf dienstjaren afscheid van Mercedes en Zhou Guanyu werd als eerste Chinese F1-coureur ooit aangetrokken. Met de riante ervaring van Bottas en de onervaren Zhou haalde het team uit Hinwil twee uitersten naar de fabriek in Zwitserland. Maar dit is achteraf geen verkeerde keuze geweest van Alfa Romeo. Bottas voelt zich als een vis in het water en behaalde al diverse puntenfinishes. Zhou opende zijn debuutjaar met punten, maar zakte daarna door onder meer malheur terug. In Canada was het weer raak en eindigde de Chinees na een tijdstraf voor zijn jeugdheld Fernando Alonso als achtste.

Zhou is momenteel de enige rookie op de grid en trekt zich logischerwijs op aan zijn Finse ploegmaat. Die helpt hem naar eigen zeggen meer dan uitstekend. Zhou voelt de vrijheid om alles te vragen en stelt het op prijs dat de Fin ook hem vragen stelt. Vanaf het eerste raceweekend in Bahrein is er een klik tussen het duo en dat helpt volgens de Alfa Romeo-coureur ook de renstal naar een beter niveau.

"Het is een fantastische teamgenoot, wellicht een van de beste met wie ik ooit gewerkt heb. Valtteri is geweldig. Hij heeft namelijk de ervaring en beantwoordt niet alleen al mijn vragen, maar vraagt ook wel aan mij hoe ik me voel of naar mijn behoeften op bepaalde vlakken", zegt Zhou in Beyond The Grid. "Ik herinner me dat hij in Bahrein tien minuten voor de pitstraat openging en ik mijn helm nog niet eens op had, vroeg of ik nog iets nodig had. Hij wist hoe zenuwachtig ik was voor mijn F1-debuut. Sinds dat moment klikt het zo goed tussen ons. Het is ook fijn dat we een soortgelijke rijstijl hebben. Die matcht aardig. Voor het team is het dan ook fijn dat de richting qua ontwikkeling duidelijk is. Dus tot op heden gaat het erg goed. We proberen alle tijd die we hebben te maximaliseren."

De rijder uit Shanghai krijgt geregeld goede adviezen van de ervaren Bottas. "Kort voor de kwalificatie in Bahrein zei hij: 'Dit wordt jouw eerste kwalificatie. Doe het stap voor stap en ga niet alles meteen in je eerste run geven. Lukt het niet meteen, dan heb je nog een kans'. Hij kalmeerde mij. In Baku zei 'ie: 'Hier is het gewoon zaak om te finishen, je weet nooit waar je eindigt'. Dat was nog voor de start van het weekend. Dat soort dingen motiveert mij en helpt me om beter te worden."