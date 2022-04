Zhou zag clash met Gasly niet aankomen: "Actie was al afgerond"

In zijn eerste drie Grands Prix als Formule 1-coureur wist Zhou Guanyu telkens de finish te halen. Aan zijn debuut in Bahrein hield hij een puntje over, in Jeddah en Melbourne werd hij elfde. De eerste Chinese F1-coureur was tijdens zijn eerste sprintrace echter al snel ridder te voet: halverwege de eerste ronde van de korte zaterdagse race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari kwam Zhou in aanraking met de AlphaTauri van Pierre Gasly, waardoor de Alfa Romeo met een behoorlijke vaart tegen de betonnen muur klapte. Zelf kon hij ongedeerd uitstappen, maar de C42 is behoorlijk gehavend en moet door de monteurs van het team flink worden opgelapt.

"Het was in de openingsronde een goed gevecht met twee of drie auto's. In bocht 9 zag ik dat een van de Mercedessen verdedigde ten opzichte van Gasly, waardoor ik de kans had om hem aan de buitenkant uit te remmen", legt Zhou uit hoe hij het moment met de Fransman beleefde. De botsing met Gasly, die hij overigens op het oog wat meer ruimte had kunnen geven, zag hij zelf niet aankomen. "Onder het remmen was de actie al voltooid, maar bij het uitkomen van de bocht werd ik plotseling geraakt. Dat vond ik verrassend, want voor mijn gevoel was de actie daarvoor al afgerond. We moeten dus kijken wat daar is gebeurd. Het is best teleurstellend om de race zo te eindigen, want ik denk dat we dit weekend als team goede potentie hadden."

In de kwalificatie maakte Zhou een goede indruk met de vierde tijd in Q1, maar een ongelukkig getimede rode vlag en toegenomen regenval zorgden er vervolgens voor dat hij niet verder dan de veertiende startplek kwam. De auto voelde wel goed aan, maar door de vroege uitvalbeurt heeft hij geen zin om naar 'wat als'-scenario's te kijken. "Ik denk dat we posities hadden kunnen winnen, maar ja, na één ronde waren we klaar. Het heeft dus geen zin om te praten over wat er mogelijk was, maar het lijkt er in ieder geval op dat we dit weekend een behoorlijk sterke auto hebben", zegt Zhou.

"De upgrades die we als team brengen, lijken op de juiste manier te werken, dus dat is een prettige situatie."

'Sprintraceformat extra zwaar voor debutanten'

De afgelopen jaren raakte Zhou in de Formule 2 al bekend met een vergelijkbaar sprintraceformat als de Formule 1 dit jaar bij enkele races hanteert. Toch denkt de uit Shanghai afkomstige coureur dat het format vooral voor debutanten extra zwaar is vanwege de zeer beperkte trainingstijd. "Als debutant geeft het mij een extra uitdaging, want het is best moeilijk om na slechts één training meteen naar de kwalificatie door te moeten. Het is lastig om het raceweekend op die manier te beginnen, want je hebt gewoon niet genoeg tijd op de baan om in een ritme te komen", concludeert hij. "Er zijn echter maar drie van deze sprintraces. Het is voor iedereen hetzelfde, maar voor een rookie is het gewoon een echte uitdaging."

Door zijn uitvalbeurt in de sprintrace zou Zhou de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf de twintigste positie moeten aanvangen. Alfa Romeo heeft zich echter niet aan de parc fermé-regels gehouden bij de reparaties aan de beschadigde bolide en dus is de Chinees veroordeeld tot een start uit de pits.