Zhou kent angstig moment tijdens Grand Prix van Monaco

De Chinese coureur begon de Grand Prix van Monaco als allerlaatste, nadat een rode vlag in Q1 hem de kans op het zetten van een betere tijd ontnam. Kort na de start van de race klom Zhou Guanyu op naar de veertiende positie. Na de rode vlag door de crash van Mick Schumacher viel hij terug naar de zestiende stek en had de grootste moeite om AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda te passeren. Bij het uitkomen van de tunnel zette de Alfa Romeo-coureur zijn C42 naast de wagen van de Japanner, om een poging te doen in de Nouvelle Chicane. De Chinees verloor de controle over de wagen, die hevig heen en weer gleed. Op briljante wijze ving Zhou de auto op, voorkwam daarmee een crash en riep meteen een nieuwe ondergoed nodig te hebben.

Na de race gaf Zhou tekst en uitleg. Volgens de Chinees zag hij daar de beste mogelijkheid, maar raakte hij een plasje water. "Het was nat aan de binnenkant en je kunt daar niet echt van de slipstream profiteren", laat hij weten. "Ik reed nog geen enkel rondje zo dicht op Yuki, dus ik probeerde op het laatste moment naar de binnenkant te duiken. Hij probeerde te verdedigen en op dat moment moest ik een natte plek ontwijken. Vervolgens was het zaak om de auto op de baan te houden." Williams-coureur Nicholas Latifi profiteerde en schoot de Chinees voorbij. Het maakte Zhou allemaal niet zoveel uit: "Ik probeerde in ieder geval om een positie te winnen", die vervolgens terugblikt op de redding van de auto. "In de cockpit was het niet heel denderend. Het was een beangstigend moment."

Afgelopen zondag reed Zhou voor het eerst in een Formule 1-auto door Monte Carlo. Zijn eerdere ervaringen waren in een F2-wagen. Hij geeft toe dat het toch wel een heel andere ervaring was, maar dat hij hierdoor wel meer ervaring en vertrouwen mee opbouwt. "Dat miste ik namelijk nu. We horen natuurlijk niet laatste te starten door een rode vlag", gaat hij verder. "Het was pittig. Ik denk wel een van de meeste lastige wedstrijden door die verschillende condities. Op permanente circuits in de regen, zal het nu ongetwijfeld wat beter gaan na mijn ervaring in Monaco."