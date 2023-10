Alfa Romeo scoorde in het huidige seizoen tot dusver slechts tien punten en staat daarmee op de negende plaats in het constructeurskampioenschap. Het team uit Hinwil is nog niet in staat geweest om veel meer aerodynamische prestaties uit de C43 te halen, waardoor de pijlen langzamerhand steeds meer naar volgend jaar worden gericht. Achter de schermen speelt er organisatorisch gezien wel een hoop bij de Zwitserse renstal, aangezien het team in 2026 in zee gaat met Audi.

Als onderdeel van deze transitie is James Key alvast aangetrokken om de technische ontwikkeling tot die tijd te overzien. De Britse ingenieur is aangetrokken door Sauber CEO en oud-collega Andreas Seidl, met wie hij voorheen samenwerkte bij McLaren. Per 1 september is de samenwerking begonnen.

In gesprek met Motorsport.com vertelt Zhou Guanyu – die recent een contractvernieuwing kreeg en dus een derde seizoen voor het team uitkomt – wat de impact is geweest van het binnenkomen van Key. “Het is een frisse start voor het team”, vertelt de Chinese coureur. “De sfeer is niet heel erg veranderd maar meer de manier waarop we nieuwe mensen binnenhalen. James werkt nauw samen met Andreas, wat erg fijn is aangezien Andreas het team in de toekomst gaat leiden. Ik heb al veel meetings met James gehad. Hij is erg blij met de terugkoppeling van de coureurs. Het is belangrijk dat we grotere veranderingen doorvoeren om met het pakket van 2024 een grotere stap te kunnen zetten.”

Doorgaan met ontwikkeling C43

Alfa Romeo’s head of trackside engineering Xevi Pujolar geeft toe dat het huidige seizoen ze heeft laten inzien dat er een flinke herziening nodig is. Key is de aangewezen persoon om dit plan uit te voeren. “James werkt aan de auto van volgend jaar, maar hij is natuurlijk ook bezig met wat we nu hebben zodat hij kan helpen om op korte termijn verbeteringen door te voeren. Daar zijn we hard mee bezig, omdat P7 nog steeds ons doel is. Er komt nog meer aan. We kunnen nu niet stoppen, want we zien dat AlphaTauri op het moment goed bezig is. We zullen dus meer upgrades blijven brengen, waarschijnlijk zelfs tot Las Vegas. Maar wat we nu leren draagt nog steeds bij aan volgend jaar. Die auto is al in ontwikkeling, en als er iets interessants gebeurt met de huidige auto, dan zullen we dat daarop ook doorvoeren.”