Alpine: Zhou 'de enige Chinese F1-kans voor de komende 10 jaar'

Zhou maakt sinds 2019 deel uit van de Alpine-academie en was vorig jaar de testrijder van het Renault F1 Team. Vorig seizoen pakte hij ook zijn eerste overwinning in de Formule 2, maar meer dan een zesde plaats in het kampioenschap zat er voor Zhou niet in. De Chinees blijft in 2021 voor een derde seizoen bij UNI-Virtuosi en krijgt de opdracht om nu wel mee te doen voor de titel.

Alpine onderzoekt al de mogelijkheden om haar talenten in de F1 te kunnen plaatsen, maar Zhou is als Chinees bijzonder interessant. China is een potentieel enorme markt voor de F1, die met de aanwezigheid van een Chinese coureur een grote boost zou krijgen. Volgens Alpine academie-directeur Sharizman is dat op termijn ook de bedoeling. "We zijn drie jaar geleden dit project met hem gestart met het doel dat hij uiteindelijk klaar zou zijn voor de F1", vertelde Sharizman aan Motorsport.com. "Dit soort project doe je één keer per generatie. We zullen de komende tien tot vijftien jaar geen Chinese rijder meer zien in de Formule 2, Formule 3 of Formule 4. Dit kwam echt vanuit het team zelf, van de Renault-groep en van het team. We proberen ervoor te zorgen dat het slaagt."

Zhou mocht al enkele keren proeven van Formule 1-wagens tijdens tests met Renault, en legde vorig jaar heel wat kilometers af met een wagen uit 2018. Zhou mocht nog niet deelnemen aan een GP-weekend. Ma Qinghua is voorlopig de enige Chinees die die kans al kreeg, met HRT en Caterham in 2012 en 2013. Op de vraag van Motorsport.com of Zhou de Formule 1 kan bereiken, antwoordde hij: "Als ik de titel kan pakken, dan ben ik ook klaar om een F1-rijder te worden. En dat is dit jaar het doel: de titel proberen te winnen of toch zeker een van de kanshebbers te zijn in de top-drie. We zagen eerder al dat de top-drie van de Formule 2 het volgende jaar in de F1 zit. Het is een topkampioenschap waar je je potentieel kan tonen. Als ik me kan laten zien, dan denk ik dat ik een kans heb om te promoveren."