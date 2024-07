Zhou bestraft voor hinderen Verstappen in kwalificatie Spa

Voor Zhou Guanyu heeft de kwalificatie voor de Grand Prix van België nog een onvriendelijk staartje gekregen. De coureur van Sauber heeft van de raceleiding een gridstraf gekregen wegens het hinderen van Max Verstappen, tijdens het eerste deel van de kwalificatie.

Zhou reed tot frustratie van Verstappen in het laatste deel van Q1 vrij langzaam op de racelijn van Blanchimont en gaf de Nederlander te weinig ruimte. Verstappen reageerde gepikeerd over de boordradio met een "Hallo? What the fuck?" en de raceleiding besloot direct het incident te noteren. De stewards bogen zich er vervolgens over en kwamen na de kwalificatie met hun oordeel: Een gridstraf van drie posities met als verklaring. "Hoewel Sauber de coureur informeerde over auto #1 die achter hem reed, was de doorgegeven informatie niet nauwkeurig genoeg." Ondanks dat dus een deel van de schuld bij het team lag, stellen de stewards ook dat "het de verantwoordelijkheid van de coureur is om andere coureurs niet onnodig te hinderen."

De straf deert Zhou overigens niet. De Chinees eindigde in de kwalificatie op de allerlaatste plaats, maar steeg door de mega gridstraf (van zestig plaatsen) van Yuki Tsunoda wegens het wisselen van een krachtbron, naar P19. In zulke uitzonderlijke gevallen schrijft de Formule 1 tegenwoordig voor dat de betrokken auto's als laatste moeten starten. Dus ook al heeft Zhou ook een gridstraf, hij zal voor Tsunoda starten. Zhou's overtreding heeft hem geen strafpunten op zijn superlicentie gekost.