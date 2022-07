Zes teams fel tegen porpoising-ingrepen FIA voor F1-seizoen 2023

Na de zomerstop van het huidige Formule 1-seizoen zet de FIA de eerste stappen om porpoising tegen te gaan. Het gaat om een vastgesteld maximum van het stuiteren, stringentere controles van de bodemplanken en manieren om skid blocks in verschillende delen tegen te gaan. De twee laatstgenoemde 'trucjes' worden in dit artikel overigens uitgebreider uitgelegd. Die aanscherpingen zijn al in beton gegoten, maar de FIA houdt het hier niet bij. Richting het komende Formule 1-seizoen moet de volgende stap worden gezet en wel door het technisch reglement aan te passen.

De ingrepen zijn vorige week besproken in de technische commissie van de Formule 1, de zogenaamde F1 Technical Advisory Committee, en gaan vervolgens naar de FIA World Motor Sport Council. Als die organisatie het onderwerp afhamert, wordt het reglement op verschillende punten aangepast. Dit gaat om het verhogen van de diffuser met een nog te bepalen afstand en het verplicht verhogen van de vloerranden met 25 millimeter. Daar komt bij dat die randen minder flexibel mogen zijn, zodat teams niet alsnog dichter bij de grond kunnen komen. Tot slot wordt er een accuratere sensor verplicht op iedere auto, die de verticale bewegingen beter kan meten.

Dat laatste doet niet echt pijn, maar de eerste twee ingrepen zijn veel teams in het verkeerde keelgat geschoten. Zo heeft Motorsport.com vernomen dat maar liefst zes van de tien teams tegen de ingrepen zijn, te weten: Red Bull Racing, AlphaTauri, Ferrari, Alfa Romeo, Haas en Williams. Deze teams stellen dat het aanpassen van het reglement grote invloed heeft op het ontwerp van de 2023-auto en voegen toe dat aanpassingen extra kosten opleveren. Op die extra kosten zitten teams door het budgetplafond absoluut niet te wachten. De FIA countert dit argument door zich op de veiligheid te beroepen, maar de genoemde teams geven aan dat alle formaties porpoising inmiddels onder controle hebben en dat de veiligheidskaart daardoor niet meer getrokken kan worden.

Schaakmat of een veto van Ferrari?

Zij vermoeden dat Mercedes een vinger in de pap heeft en op de ingrepen heeft aangedrongen. Vraag is echter wat de zes teams kunnen uitrichten. Doordat de FIA zich op het veiligheidsargument beroept, hebben de genoemde teams geen inspraak meer, zoals ook in artikel 1.2.2 van het technisch reglement staat vastgesteld. "Alle wijzigingen die de FIA om veiligheidsredenen aanbrengt, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving of uitstel van kracht worden." Als de World Motor Sport Council de plannen goedkeurt, zijn die met andere woorden definitief voor 2023.

Ingewijden laten aan deze site weten dat de genoemde teams daardoor de informele weg proberen te bewandelen, door te lobbyen om FIA-president Mohammed Ben Sulayem op andere gedachten te brengen. Bronnen met kennis van zaken laten weten dat er zelfs acht teams - die samen een zogenaamde 'supermeerderheid' vormen - bereid zijn om een compromis te sluiten. Zij zouden de vloerranden wel 10 millimeter willen verhogen voor volgend seizoen, maar geen 25 omdat het laatstgenoemde getal een complete herziening van de vloer vergt en dus duur is.

Kern van de discussie is of het veiligheidsargument van de FIA nog valide is of niet, nu porpoising geen acuut gevaar meer oplevert. De FIA zegt te willen anticiperen op de komende jaren, als teams wellicht meer downforce vinden en het stuiteren terugkeert. Zo heeft Mercedes laten doorschemeren significant meer downforce te hebben gevonden met de auto voor 2023. Een teambaas die niet met naam en toenaam genoemd wil worden, reageert: "De veranderingen voor 2023 zijn zo extreem doordat Mercedes beweert dat het 40 procent meer downforce heeft gevonden voor volgend jaar. Zij hebben er bij de FIA op aangedrongen om in actie te komen. Maar als Mercedes echt zoveel extra downforce heeft gevonden, dan kun je de wereldtitel net zo goed nu al geven."

De enige formele optie die teams nog hebben, is een veto van Ferrari. De Scuderia heeft dat vetorecht in het huidige Concorde Agreement behouden, al lijkt het inzetten van een veto op wat een veiligheidskwestie wordt genoemd niet meteen voor de hand te liggen.