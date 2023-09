Het was het hele seizoen niet een kwestie van of, maar eerder een kwestie van wanneer Red Bull Racing de titel bij de constructeurs binnen zou halen. Het hele seizoen - met uitzondering van Singapore - heeft de Oostenrijkse renstal elke F1-race met overmacht gewonnen. In het kampioenschap voor teams werd de voorsprong op de concurrentie elk weekend groter en groter en na de Grand Prix van Japan is de formatie uit Milton Keynes niet meer in te halen. De zesde constructeurstitel voor Red Bull is daarmee een feit. We zetten een stap terug in de tijd en leggen dit kampioenschap naast de vorige vijf.

Punten

Het meest in het oog springend is natuurlijk het aantal punten. Om een goede vergelijking te kunnen maken, pakken we het aantal punten na 16 races van elk kampioensjaar erbij. Als we namelijk het compleet aantal punten zouden pakken, dan zou dat een scheve verdeling worden. In 2010 werden er bijvoorbeeld 19 races verreden, terwijl we vorig jaar 22 Grands Prix afwerkten. Wat direct opvalt, is dat dit seizoen er één is die uitzonderlijk goed is. Vergeleken met het op een na succesvolste jaar, 2011, zijn er al 65 punten meer gescoord. Vergeleken met 2012 is er al helemaal een gigantische stap gezet, want destijds stond er iets meer dan de helft van het huidige aantal punten op het bord.

Jaar titel Punten na 16 races 2010 426 2011 558 2012 367 2013 470 2022 545 2023 623

Sebastian Vettel was de topscoorder voor Red Bull in 2011 Foto: Alessio Morgese

Zeges

Als tweede zien we natuurlijk de zeges staan. In tegenstelling tot de punten kiezen we er hier voor om voor het volledige seizoen te gaan. Dat laat direct zien hoe groot de huidige dominantie van Red Bull Racing is. Dit jaar hoeft de formatie uit Milton Keynes van de laatste zes races nog maar twee keer te winnen om zo het eigen recordaantal van zeventien zeges in een jaar te evenaren. Sterker nog, het absolute record van negentien Grand Prix-overwinningen in een jaar (nu nog in handen van Mercedes) ligt nog altijd binnen handbereik.

Jaar titel Totaal aantal zeges 2010 9 uit 19 2011 12 uit 19 2012 7 uit 20 2013 13 uit 19 2022 17 uit 22 2023 15 uit 16 (Seizoen nog bezig)

Max Verstappen en Sergio Perez scoorden vorig jaar zeventien overwinningen voor Red Bull Foto: Red Bull Content Pool

Gat naar concurrentie

Om de dominantie nog eens uit te meten kijken we naar het verschil dat Red Bull had na zestien races vergeleken met de naaste concurrent. Dit is misschien wel de grootste graadmeter om te zien hoe goed de Oostenrijkse formatie het dit jaar voor elkaar heeft. Met een voorsprong van 318 punten op Mercedes is het groter dan ooit tevoren en meer dan het dubbele van 2013, toen met 157 al werd gesproken over een gapend gat.

Jaar titel Gat naar naaste concurrent na zestien races Nummer twee in het kampioenschap na zestien races 2010 45 McLaren 2011 140 McLaren 2012 77 Ferrari 2013 157 Mercedes 2022 139 Ferrari 2023 318 Mercedes

Een Red Bull voor een Mercedes: Vaak gezien in 2013 Foto: Andre Vor / Sutton Images

Hoeveel races voor einde seizoen kampioen

Als laatste kijken we naar hoeveel races voor het einde van het seizoen Red Bull de titel al binnen had. Nu is het met zes Grands Prix nog te gaan al bezegeld, iets wat ongeëvenaard is uit de geschiedenis van de renstal. Drie keer werd er drie races voor het einde een kampioensfeest gevierd. Slechts één keer was de laatste race nodig om het pleit te beslechten en dat was in 2010, de eerste keer dat het team constructeurskampioen werd.

Jaar titel Races voor einde kampioenschap al kampioen 2010 Tijdens laatste race kampioen 2011 3 races 2012 1 race 2013 3 races 2022 3 races 2023 6 races

Sebastian Vettel was de sleutel naar het eerste constructeurskampioenschap voor Red Bull Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images