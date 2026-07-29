‘Zelfs AI had McLarens zege in Hongarije voorspeld’ - waarom Mercedes zich geen zorgen maakt

Na de eerste zes races van het seizoen te hebben gewonnen, staat de Formule 1-dominantie van Mercedes de afgelopen weken eindelijk onder druk – met slechts twee overwinningen uit de laatste vijf grands prix. Ondanks de vooruitgang van McLaren, waardoor het team afgelopen weekend vanaf pole won in de Grand Prix van Hongarije, maakt Silver Arrows baas Toto Wolff zich echter niet al te veel zorgen over de progressie van zijn rivalen.

Mercedes was de favoriet bij het ingaan van F1’s nieuwe tijdperk in 2026, en onderstreepte dat met een ijzersterk tempo op de baan dat aanvankelijk moeilijk te evenaren was voor de rivalen. Na upgrades voor Ferrari en McLaren – en enkele problemen voor Mercedes – zijn de Silver Arrows de laatste races wat minder dominant geweest.

Dat bereikte een hoogtepunt in Hongarije, waar Lando Norris van McLaren naar pole snelde, slechts 0,012 seconde voor Lewis Hamilton van Ferrari, en vervolgens de race won. Mercedes moest ondertussen genoegen nemen met de vierde en zevende plek in de kwalificatie, voordat kampioenschapsleider Kimi Antonelli op zondag als derde over de finish kwam. Maar de ommekeer in resultaten voor het papajakleurige team baart Wolff geen zorgen.

“Als je de kunstmatige intelligentie vraagt wie de favorieten zijn in Boedapest, dan gaat de kunstmatige intelligentie 'McLaren zeggen',” zei de Mercedes-baas na de race op zondag, toen hem werd gevraagd naar de stap vooruit van McLaren.

“Ze waren hier de dominante ploeg in de afgelopen jaren, ik denk dat het vorig jaar één en twee was en zoiets. Dus het is zeker een van de goede circuits voor hen, niet heel goed voor ons.

“We moeten oppassen dat we niet omslaan van iedereen is ineens competitief naar een team is ineens niet competitief. Ik denk dat ze zeker een stap hebben gezet, ze zitten in het gevecht, wij hebben al een tijdje geen upgrade gebracht, en je kunt zien dat dit ook in de toekomst een ontwikkelingsstrijd gaat worden.”

Toto Wolff admits McLaren has "made a step" and is now "in the fight" Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De ontwikkelingsrace is een belangrijk onderwerp in 2026, omdat de prestatiestijging dit jaar naar verwachting snel zal verlopen terwijl teams grip krijgen op hun nieuwe auto’s en de nieuwe reglementen. Ferrari introduceerde een reeks nieuwe onderdelen voor de SF-26 om de prestaties vrij te maken, en McLaren volgde dat gestaag – met nieuwe onderdelen die in Miami, Spa en Hongarije arriveerden.

Mercedes is daarentegen geleidelijker geweest met zijn upgrades, wat volgens Wolff het gevolg is van F1’s nieuwe budgetplafond.

“We moeten echt strategisch zijn over wanneer we de upgrades brengen,” erkende hij. “In plaats van ze er bij elke grand prix maar op te gooien zoals in het verleden, kunnen we dit niet doen, dus je zult uiteindelijk een upgrade moeten inzetten en waarschijnlijk spring je dan een beetje over de anderen heen en daarna vlakt het een soort van af en komen de anderen sterker terug.

“Dus ja, we brengen upgrades, we houden nauwlettend in de gaten hoeveel we kunnen brengen en op dit moment zitten we qua budgetplafond in een goede positie, we hebben geprobeerd het wat meer naar de tweede helft van het seizoen te verschuiven, gewacht – en laten we zien of dat genoeg is.”