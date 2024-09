Waarom zelfkritische Hamilton achter woede na F1-kwalificatie Monza staat

De kwalificaties zijn momenteel de achilleshiel van Lewis Hamilton, zo erkende hij na de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Na zijn zesde tijd op zaterdagmiddag noemde hij die prestatie "onacceptabel", omdat pole-position voor zijn gevoel haalbaar was. Ondanks de moeizame kwalificaties komt de Mercedes-coureur in de races een stuk beter voor de dag, maar dat zorgt niet direct voor positiviteit. "Zo zou het moeten zijn, maar zo is het niet omdat ik dat van mezelf verwacht. Ik verwacht dus ook niets minder dan een goede race", verklaarde Hamilton op de donderdag in Baku, waar dit weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan wordt verreden.

De kritische houding van Hamilton rond zijn eigen prestaties in de kwalificaties sluit dus aan bij de verwachtingen die hij van zichzelf heeft. Dat heeft hem naar eigen zeggen ook gebracht tot waar hij nu is. "Er zijn zeker dagen dat ik het mezelf makkelijker maak, maar dat is ongetwijfeld voor iedereen zo. Het is als een huwelijk. In het heetst van de strijd zeg je dingen die je niet helemaal meent, maar sommige dingen die ik toen zei, meende ik absoluut", vervolgt de 39-jarige Brit, die zijn huidige werkgever in 2025 verruilt voor Ferrari. "Dat is echter wat me mijn hele leven al gevormd heeft. Ik heb het mezelf nooit makkelijk gemaakt en ik heb mezelf altijd gepusht."

Niet alleen de kwalificatie bezorgde Hamilton in Monza een vervelend gevoel. Dat gold eveneens voor het stoeltje in zijn Mercedes W15, dat bij zowel hem als bij teamgenoot George Russell heel warm werd op het Italiaanse circuit. Sinds het einde van het raceweekend aldaar heeft Hamilton er niet over gesproken met het team, maar hij verwacht dat aan een oplossing is gewerkt. "Het wordt misschien wel weer warm, maar hopelijk niet zo warm als in de afgelopen race. Hier en in Singapore wordt het misschien wel een beetje heet. Ik heb het sindsdien niet meer ter sprake gebracht, maar ik heb het wel aangekaart in de debriefing. Ik weet zeker dat ze er alles aan hebben gedaan om het te verhelpen."