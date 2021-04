Honda-topman looft Red Bull: “Maar er is nog een lange weg te gaan”

Red Bull Racing en Honda hebben de eerste overwinning van het jaar op zak. Max Verstappen domineerde de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola, ondanks de zeer listige omstandigheden. Motorpartner Honda is eveneens zeer content met het sterke optreden van de Nederlander. “Een geweldige prestatie van Red Bull Racing, Honda en Max Verstappen heeft geresulteerd in onze eerste overwinning van het seizoen”, begon Tanabe. “De omstandigheden waren door de regen die voor de start kwam bijzonder listig. Er waren vele incidenten en zelfs een rode vlag. Het team is daar echter goed mee om gegaan. Dit resultaat is een geweldige beloning voor ons raceteam en ook voor onze medewerkers in Sakura en Milton Keynes, en uiteraard voor iedereen bij Red Bull Racing.”

Ook kwam de Japanner nog even terug op de race van AlphaTauri, die een stuk minder voorspoedig verliep: “Pierre Gasly verloor op zijn full wets posities maar hij knokte zich terug naar de zevende plaats. Zowel Sergio Perez als Yuki Tsunoda ging erg goed maar een spin voor beiden wierp hen buiten de punten. Het is goed om te zien dat we in deze eerste twee races competitief zijn geweest maar er is nog een lange weg te gaan. We moeten blijven pushen en de uitdagingen tackelen op het moment dat ze zich aandienen.”

