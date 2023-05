Een geheel perfect weekend was het niet voor Perez, die vorig jaar in Q3 spinde, tegen de bandenstapels kwam en vervolgens nog een tik kreeg van Carlos Sainz, die de Red Bull niet meer kon ontwijken. Hij begon de Grand Prix van Monaco van de derde plaats en kon mede dankzij een goed uitgevoerde strategie de leiding in de race, waarvan de start werd uitgesteld door een stevige regenbui, overnemen. De Mexicaan kroonde zich voor het eerst tot een Monaco-winnaar, maar is erop gebrand om dit weekend meteen voor zijn tweede te gaan.

Hij heeft de week extra rust, door de afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna vanwege de overstromingen, goed benut om zich voor te bereiden op deze uitdagende race. "Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen is door de overstromingen in Italië", blikt Perez nog terug op de gebeurtenissen van vorige week. "Soms is racen niet belangrijk en geniet de veiligheid van iedereen de prioriteit. We hebben een week rust gehad, wat betekent dat ik zeer goed uitgerust naar Monaco afreis."

Perez weet dat de Grand Prix van Monaco 'een race is die iedere coureur wil winnen'. "Ik had het geluk om dat vorig seizoen te bewerkstelligen", zegt de Red Bull-coureur. "Dat heeft me alleen maar nog hongeriger gemaakt om opnieuw op de hoogste trede van het podium te staan." Wat net als vorig jaar een grotere uitdaging kan bieden, is het weer. Voorlopig ziet het er namelijk wisselvallig uit in Monaco, waar regenbuien gedurende het hele weekend mogelijk zijn. "Het weer kan hier tricky zijn, dat betekent des te meer dat we elk moment in de auto moeten maximaliseren. Het is belangrijk dat we de juiste afstelling vinden en dat de kwalificatie goed gaat, willen we kans maken op de zege op zondag. Ik kijk er enorm naar uit om weer terug te keren op deze baan, het is erg leuk!"