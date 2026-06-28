"Ze weten het" – Max Verstappen stelt dat Red Bull weet wat er nodig is om hem te behouden

Ondanks een doorlopend contract tot eind 2028 is de Formule 1-toekomst van Max Verstappen deze maanden wederom één van de voornaamste gespreksonderwerpen in de paddock. Nu de reglementswijzigingen voor 2027 en 2028 zijn goedgekeurd, lijkt Verstappen langer in de koningsklasse te blijven, al is de vraag nog altijd bij welk team.

Tijdens het raceweekend in Spielberg kwamen ‘informele gesprekken’ met McLaren aan de oppervlakte, al zegt Verstappen in de Nederlandse mediasessie dat hij weinig energie aan al die speculatie wil verspillen. “Daar heb ik niks aan en daar doe ik ook niks mee. Dat kun nu allemaal makkelijk hè. Met AI kun je tegenwoordig makkelijk van alles photoshoppen.”

Verstappens manager Raymond Vermeulen heeft al meermaals aangegeven dat het de intentie is om Red Bull trouw te blijven, al voegde hij in gesprek met De Telegraaf toe dat Verstappen “niet is geboren om in het middenveld” te rijden. Met de zevende plek in het kampioenschap is dat momenteel wel tot op zekere hoogte het geval, waardoor het sportieve plaatje beter moet. Verstappen stelt dat iedereen daar intern ook van op de hoogte is.

De vraag of hij voor de rest van dit jaar bepaalde doelstellingen in zijn hoofd heeft of dingen die hij per se van Red Bull wil zien om te blijven, reageert hij dat dit achter de schermen is besproken: “Zij weten het, maar ik hoef daar verder niet over te praten.”

Wat kan Red Bull nog onder het budgetplafond?

Het updatepakket in Oostenrijk is in dat opzicht belangrijk. Verstappen noemde het tijdens de mediadag in Spielberg zelfs “cruciaal” voor het team om een stap voorwaarts te maken. Na de kwalificatie laat hij weten dat de eerste indruk voorzichtig positief is, al is er nog wel meer finetuning met de nieuwe onderdelen nodig.

“De meeste upgrades werkten goed. Een paar dingen moeten nog bekeken worden om te zien of die beter kunnen. Overall denk ik wel dat het beter was, alleen is dit natuurlijk een heel kort rondje. Qua rondetijd zit het dan altijd wat dichter bij elkaar. En we staan er nog steeds wel achter, dus we moeten even afwachten tot de komende wedstrijden om te zien hoe het er dan uitziet.”

Max Verstappen crashed out of qualifying at the Red Bull Ring Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Teambaas Laurent Mekies en technisch directeur Pierre Waché hebben laten weten dat Red Bull nog lerende is over het pakket, wat onder meer de zoektocht naar een geschikte balans op vrijdag verklaart. Over één ding is iedereen het wel eens: het Oostenrijk-pakket is niet genoeg, er zijn meerdere stappen nodig. Na een groot pakket in Miami en nog eentje in Spielberg is de vraag echter hoeveel Red Bull onder het budgetplafond nog kan doen.

“Er komen nog wel meerdere dingen aan. Er is nog veel mogelijk en anders moeten ze maar wat minder uitgeven aan de catering”, grapt Verstappen over Red Bulls budgetplafond-overtreding over het F1-seizoen 2021.

Twee maanden als een boeddha in Tibet

Los van de pure performance – die voor zijn toekomstkeuze belangrijk is – is Verstappen ook van mening dat hij dit jaar veel tegenslag heeft gekend. In Australië crashte hij tijdens de kwalificatie op een wijze die hij zelf niet kon verklaren, in Monaco zorgde een power unit-probleem voor een DNF en in Oostenrijk heeft Red Bull erkend dat een technisch probleem debet was aan zijn kwalificatiecrash.

“Er gebeuren dit hele jaar al gekke dingen. Voor mij is dat niet [nieuw]. Ik denk dat ik op het einde van het jaar naar Tibet ga. Dan ga ik als een boeddha twee maanden helemaal relaxen”, grapt de viervoudig wereldkampioen. “Het is dit jaar allemaal super ingewikkeld met heel veel dingen. Je rijdt de pits uit en je valt stil, allemaal van dat soort dingen. Ik moet vaak gewoon tot 10 tellen. Of tot 100.”