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"Ze moeten mij dat niet meer vragen" – Waarom Verstappen niet gelooft in nieuwe Red Bull-comeback

Max Verstappen stelt dat het bijzonder lastig wordt voor Red Bull om het Formule 1-seizoen 2026 nog om te draaien. Naast Silverstone verwacht hij eveneens problemen op circuits als Spa en Monza.

Ronald Vording
Ronald Vording
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Een week na de tweede plek in Oostenrijk – waar Verstappen met een andere strategie misschien zelfs had kunnen winnen  – ziet het beeld bij Red Bull er ditmaal aanmerkelijk slechter uit. Tijdens de kwalificatie in Silverstone kampte Verstappen met een motorprobleem, maar zelfs zonder dat ongemak is de snelheid volgens hem niet aanwezig om vooraan mee te doen.

Waar Verstappen na de Grand Prix van Oostenrijk in de persconferentie zelfs de vraag kreeg voorgeschoteld of een titelstrijd nog mogelijk is, ook gezien de inhaaljacht van vorig jaar, laat hij in de paddock van Silverstone weten: “Dat moeten ze mij niet meer vragen.”

De Red Bull Ring is een circuit waar Verstappen traditiegetrouw sterk is, maar Silverstone past volgens hem simpelweg niet bij de Red Bull-auto, en vooral niet bij de Red Bull power unit. Het gaat om zogenaamde ‘energy starved’ circuits, waarop het nog meer dan normaal op energiemanagement aankomt. “We zijn niet goed op die circuits, als het zo extreem draait om energiemanagement. Daarnaast is de balans van de auto dit weekend ook niet goed geweest.”

Het betekent dat er naast Silverstone nog enkele andere circuits zijn waarop Verstappen een zware uitdaging verwacht voor Red Bull. “Spa wordt in principe hetzelfde, en Monza ook. Dat is jammer, want ik vind Spa natuurlijk wel een heel mooi circuit. Alleen het zal dit jaar heel anders aanvoelen.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Dat laatste komt logischerwijs door energiemanagement, wat in Silverstone ook te zien is aan de terugkeer van het veelbesproken jojo-racen. De mening van Verstappen daarover is duidelijk, al heeft hij geen zin om die eindeloos te herhalen. “Je weet gewoon dat de Formule 1 op dit moment zo is, daar kun je niet veel van maken. Het is vooral uitkijken dat je weer naar huis kunt.”

Als tijdens de Nederlandse mediasessie wordt opgemerkt dat Verstappen waarschijnlijk zeer uitkijkt naar de zomerstop, reageert hij met een lach: “Ja, maar die zomerstop is niet lang genoeg.”

Ommerkeer zoals vorig jaar onmogelijk voor Red Bull?

Vorig jaar wist Red Bull na de zomerstop een enorme comeback in te zetten, eentje die nog bijna leidde tot Verstappens vijfde wereldtitel. Dit jaar rekent hij echter absoluut niet op een herhaling van zetten. “Je hebt natuurlijk ook met het budgetplafond te maken. Daardoor kun je niet meer veel updates op de auto zetten. Stap voor stap zullen we het elke race opnieuw aankijken, maar nogmaals: op circuits waar je heel gelimiteerd bent qua energie, daar lijken wij het sowieso wat moeilijker te hebben.”

Naast het gebrek aan pure performance heeft Verstappen naar eigen zeggen ook veel pech gekend. Naast het zaterdagse motorprobleem in Silverstone zorgde in Oostenrijk een probleem met de achtervleugel voor een crash in Q3. In Australië maakte Verstappen eveneens een crash mee die hij niet meteen kon verklaren, waarna hij in Monaco een tweede startplek in rook op zag gaan door een motorprobleem.

Verstappen heeft al aangegeven dat deze tegenslagen hem minder pijn doen dan wanneer hij om de wereldtitel zou vechten, al is hij alsnog verbaasd door alle pech in 2026 – die hem overigens ook tijdens de 24 uur van de Nürburgring achtervolgde. “Het is net alsof je tegen een zwarte kat hebt aangereden bent. Dus ja, ik weet niet waar dat aan ligt. Maar ik ben niet heel bijgelovig. Dus het zal op een gegeven moment wel beter gaan.”

Bekijk: F1-update: Max Verstappen onthult motorprobleem Red Bull, speciale kwalificatietruc Mercedes?

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