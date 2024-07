Direct na afloop van de race vroeg Lewis Hamilton waarom hij niet op dezelfde eenstopstrategie was gezet waarmee hij zijn teamgenoot als eerste over de meet zag komen. Maar het was niet alleen de crew van de Brit die verrast werd door de eenstopper: in de top-tien paste enkel Fernando Alonso eenzelfde tactiek toe.

De race op Spa-Francorchamps was Formule 1 op z’n onvoorspelbaarst. Mercedes draaide een moeizaam weekend volledig om met een - tijdelijke - 1-2. De geweldige strijd tussen McLaren en Max Verstappen om de zege, waar iedereen op rekende, kwam er nooit. De race ontvouwde zich heel anders dan wat men in de paddock had verwacht. De algemene opinie was dat het deels nieuw geasfalteerde circuit zou zorgen voor meer bandenslijtage dan de voorgaande jaren. De ideale strategie was voor veel teams helder: een tweestopper met medium-hard-hard. Door de bandenslijtage zou inhalen ook eenvoudiger zijn dan op de meeste andere circuits, zo luidde de verwachting, waardoor de teams zich in eerste instantie niet echt druk maakten om een undercut van een concurrent. Op versere banden zou de rivaal toch snel weer gepasseerd worden.

Na de totaal verregende zaterdag, waardoor de teams geen data konden verzamelen over bandengedrag op een droge baan, wisten de teams én bandenproducent Pirelli niet hoe de bandenslijtage van de harde compound zou zijn. De Italiaanse leverancier stelde zelfs nog dat een eenstopper absoluut geen haalbare kaart zou zijn. De praktijk bleek anders. Voeg aan die mindere bandenslijtage de kleine onderlinge verschillen, de kortere DRS-zone op Kemmel Straight, en het almaar erger wordende effect van vuile lucht toe, en het is duidelijk waarom track position veel belangrijker was dan verwacht.

In de slotfase van de race was Hamilton niet in staat om op veel versere banden zijn teamgenoot te passeren, terwijl Oscar Piastri het gat snel wist te dichten, maar ook geen aanval kon inzetten. Piastri’s teamgenoot Lando Norris was op zijn harde band sneller dan Verstappen op de veel minder duurzame mediums, maar kwam niet voorbij aan de Red Bull-coureur. Dus als schone lucht ‘king’ was, zoals Piastri meldde aan zijn race-engineer, waarom volgde hij of andere rijders dan niet de tactiek van Russell?

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

“Ja, we hebben het overwogen”, legt McLaren-teambaas Andrea Stella uit. “Maar we waren er niet van overtuigd dat het ging werken. Wij vonden het behoorlijk extreem, want als je je hieraan committeert en het werkt niet, dan kan het je hele zondag vergallen. Het kan heel pijnlijk worden als het te laat is om binnen te komen. Je verliest dan veel posities.” Stella erkent dat het team uit Woking risicomijdend te werk gaat nu het strijdt met Red Bull Racing om de constructeurstitel. Volgens hem had Russell, die voor zijn cruciale call op weg leek naar maximaal de vijfde plaats, niets te verliezen: “In het geval van Russell waren er meer redenen om een risico te nemen. Wij wilden weloverwogener te werk gaan. We moeten iets voorzichtiger zijn met avontuurlijke strategieën, die achteraf goed blijken te zijn. We hebben beter gescoord dan Red Bull. Het plan met Lando was ook weloverwogen. We waren enkel verrast dat we niet konden inhalen. Verstappen hield de banden in de laatste stint in leven op een manier die maar weinigen kunnen.”

Ferrari-coureur Charles Leclerc, die door de diskwalificatie opschoof naar de derde plaats, overwoog ook even om voor een eenstopper te gaan: “Het was een van onze opties”, erkent de Monegask. “Maar ik wist dat het zeer, zeer onwaarschijnlijk was dat ik dat zou gaan doen. Als je aan kop rijdt en je met een undercut door drie, vier auto’s ingehaald wordt, dan verlies je simpelweg zoveel plaatsen dat de eenstopper niet werkt. Het was beter om dezelfde route te bewandelen als de rijders achter ons. Mercedes had gewoonweg meer snelheid. Ze lieten die eenstopper werken omdat ze supersterk waren.”

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto door: Ferrari

Op het moment van de beslissing van Leclerc, had teamgenoot Carlos Sainz - vertrokken op de harde band - nog niet voldoende ronden volbracht om te kunnen concluderen hoe lang die compound mee zou gaan. “Het grootste probleem wanneer je start op mediums, is dat in ronde 11 iedereen de pits opzoekt. Je hebt dan nog geen idee over het gebrek aan slijtage van de harde band”, aldus Ferrari-teambaas Frederic Vasseur. “Het was heel lastig voor te stellen dat je op Spa 35 ronden op dezelfde set banden zou kunnen volbrengen.”

Die mening wordt gedeeld door Max Verstappen, die vanaf P11 ook best een eenstopstrategie had kunnen gebruiken om door het veld naar voren te komen. De WK-leider had, net als teamgenoot Sergio Pérez, maar één nieuwe set van de harde band beschikbaar en twee sets van de minder duurzame mediums. In theorie maakte dat een eenstopper juist aantrekkelijker, maar volgens de Nederlander was dat met de RB20 niet mogelijk: “Een extra set harde band had ons geholpen. George won de race met een eenstopper, maar ik denk niet dat wij de bandenslijtage of levensduur hadden om dat te doen.” Teambaas Christian Horner is het daarmee eens: “Alle data van vrijdag wees richting graining en veel slijtage. Het was volledig het tegenovergestelde van de eenstopper waarmee de race werd gewonnen. Ik denk niet dat iemand dit voorzien had. Ik denk ook niet dat George aan de race begon met het idee om een eenstopper te doen. Felicitaties aan hem en Mercedes dat het hen lukte, want ik denk dat ook zij op een zeker moment dachten dat het niet mogelijk was.”