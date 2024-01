Bottas wil met Audi in gesprek over stoeltje voor 2026

De Fin, die voorheen uitkwam voor Williams en Mercedes en tot nog toe in zijn carrière tien overwinningen boekte, reed de afgelopen twee seizoenen voor het tot Alfa Romeo Racing omgedoopte Sauber. Met het vertrek van de Italiaanse titelsponsor heet het Zwitserse team Sauber nu Stake F1, naar de grootste sponsor van de stal. Tussen al deze naam- en sponsorwisselingen door is men bij Sauber hard bezig met de overname door Audi dat vanaf 2026 z’n chassis’ in Hinwil laat bouwen.

Foto door: James Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

De 34-jarige Valtteri Bottas hoopt dat avontuur mee te maken. Hij gaat het laatste jaar van zijn contract in en is erop gebrand om het avontuur met Audi mee te maken. Hij zint op een verlenging van zijn Sauber-contract met één extra seizoen tot eind 2025. Dat scenario zou hem hoogstwaarschijnlijk in 2026 een Audi-zitje opleveren. "F1 is het belangrijkste voor mij", zegt de Fin in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Ik heb nog steeds honger om uiteindelijk weer op het podium te staan. Het Audi-project zou de volgende kans kunnen zijn."

Bottas voegt eraan toe dat hij tot nu toe nog geen formele gesprekken heeft gevoerd met het Audi-management over een stoeltje voor 2026, maar dat het voeren van die gesprekken een prioriteit is voor het begin van 2024. "Ik heb begrepen dat ze begin dit jaar beslissingen gaan nemen over de komende jaren. Ik ga die gesprekken in het eerste kwartaal van dit jaar voeren."

Mochten de gesprekken met Audi mislukken, dan hoopt Bottas onderhandelingen te openen met andere F1-teams. "Deel uitmaken van Audi zou mijn eerste prioriteit en voorkeur hebben. Maar als dat om de een of andere reden niet doorgaat, dan zou ik absoluut met andere teams gaan praten. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik wil in de buurt zijn, want ik heb het gevoel dat ik nog wat onafgemaakte zaken heb in deze sport."