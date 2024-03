Het duurt nog even voordat de Formule 1 Grand Prix van Nederland dit jaar wordt verreden, maar de werkzaamheden om het circuit voor die tijd klaar te hebben zijn in volle gang. Het grootste knelpunt dat wordt aangepakt is de pitstraat, die verlengd wordt. Circuitdirecteur Robert van Overdijk geeft een update en legt uit waarom de pits onder handen wordt genomen.

"Als je je het nog kan herinneren, naar de eerste race zei volgens mij Carlos Sainz - die over een wheelgun reed bij de pitstop - die zei tijdens de persconferentie na afloop: 'Jongens, dit is wel heel krap'. Daar is deze verplichting toen uit voortgekomen vanuit FIA en FOM", legt Van Overdijk uit aan Viaplay. De directeur is overigens wel van mening dat er wat moest gebeuren. "Uiteindelijk gaat het om de veiligheid. Daar kunnen we niet mee marchanderen."

Naast het veiligheidsaspect zat er nog een andere oorzaak achter de verplichting van het aanpakken van de pits. "We moesten ons ook voorbereiden op een eventueel elfde team", aldus Van Overdijk. "Dus het was én verlengen van de pitstraat, maar ook het aantal pitboxen uitbreiden. Als er een elfde team zou komen, dan waren we daar op voorbereid." Nu het FOM voorlopig de aanvraag van Andretti heeft geweigerd, lijkt het erop dat die pitbox voorlopig niet in gebruik wordt genomen.

De uitbreiding van de pitstraat maakt ook dat er flink wat meer ruimte nodig is. "De hoeveelheid vierkante meters die erbij komen, het is bizar", vertelt de enthousiaste circuitdirecteur. "En als je naar buiten kijkt, er is een gigantisch dakterras bijgekomen. Met een gigantisch mooi uitzicht. Je ziet daar één van de wereldberoemdste bochten op de kalender, de Tarzanbocht."

De bouwwerkzaamheden zijn in een gevorderd stadium, maar nog niet afgerond. Wanneer wil Van Overdijk dat het klaar voor gebruik is? "1 april wordt het opgeleverd en dan gaan we nog een maand inrichten. Vanaf 1 mei willen we het echt gaan exploiteren", antwoordt de directeur.