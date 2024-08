In Zandvoort is alles gericht op het Formule 1-weekend, maar tussendoor is er goed nieuws. Uit een onderzoek uitgevoerd door Sportsector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy is gebleken dat het circuit de mooiste sportlocatie is van Nederland. 75.000 sportfans deden mee aan het onderzoek en zij verkozen het parcours boven het Olympisch Stadion en de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Vooral de unieke ligging tussen de duinen spreekt de respondenten aan.

Ook de sfeer die op het circuit heerst wordt door de fans gewaardeerd. De beste sfeer is echter elders in het land te vinden. Volgens de respondenten is op dat gebied de schaatsbaan Thialf in Heerenveen net wat beter. De sportprestaties die op Zandvoort geleverd worden vallen ook in de smaak bij de respondenten. Net als bij de sfeer moet het circuit maar een andere sportlocatie voor zich dulden. Sportcentrum Papendal nabij Arnhem krijgt een net iets betere beoordeling.

Opvallend is dat qua evenement de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort net in de top-tien populairste staat. De GP moet vooral voetbaltoernooien voor zich dulden, maar ook de TT van Assen is populairder bij de respondenten. De beste sportaccommodatie is het volgens het onderzoek ook niet. Daar staat het circuit op plek acht, achter een handvol voetbalstadions, het Olympisch Stadion en Rotterdam Ahoy. Het TT Circuit staat op dat gebied niet in de top-twintig.

Zandvoort maakt zich klaar

In Zandvoort staat alles in teken van de GP. De laatste hand aan de voorbereidingen wordt gelegd. Robert van Overdijk deelde daar dinsdag in het Viaplay-programma Shakedown de laatste updates over.