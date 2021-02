Voorpublicatie: Eerste Dutch GP na corona-uitstel ‘meer dan F1-race’

In één van de hoofdstukken is het ruim baan voor de Grand Prix van Nederland. We nemen een kijkje achter de schermen bij de besluitvorming van 2020 en duiken in de rijke F1-historie van Zandvoort. Dat leidt tot de vaststelling dat men in de kustgemeente al voor hetere vuren heeft gestaan. Het huidige uitstel blijkt niet uniek en is in orde van grootte zelfs minder significant dan eerdere hobbels. Hieronder lees je alvast een passage uit het Zandvoort-hoofdstuk, allemaal op basis van exclusieve interviews met Jan Lammers en Robert van Overdijk, over de goede hoop op een Dutch Grand Prix met fans in september 2021:

[…] Tegenslag is niet onoverkomelijk, zo ook niet in dit geval. Het contract met de Formule 1-eigenaar Liberty Media voor minimaal drie jaar – een drie plus twee-constructie – is intact gebleven. De tickets van fans zijn nog steeds geldig en voor afnemende publieke belangstelling hoeft men dankzij Max Verstappen ook al niet te vrezen. Dit klinkt hoopgevend, maar de coronacrisis blijft een niet te onderschatten variabele. Want hoe reëel is het om in september een groot oranjefeest met honderdduizend mensen per dag te vieren?

“Wij streven nog steeds naar een vol huis in september, daar is alles op gericht. Wij gaan er ook nog steeds vanuit dat we op vaccinatievlak dan al een heel eind zijn”, zegt Van Overdijk. “Er kunnen natuurlijk nog honderd dingen veranderen, maar laten we de situatie in ieder geval positief inzien: zoals het nu gaat, is september absoluut haalbaar met publiek. Met vaccinaties of dat het restant – dat nog niet is ingeënt – een dag van tevoren een sneltest kan doen in zo’n grote teststraat. Volgens mij kan dat tegen die tijd voor elkaar zijn.” Denken over alternatieve scenario’s wil men in Zandvoort nog niet. “Ik word daar vaak naar gevraagd, maar het heeft helemaal geen zin om daar nu volop over na te denken, laat staan om daarover te speculeren.” Plan A is immers glashelder: drie dagen lang een volle bak.

Waar de huidige wereld van onzekerheden aan elkaar hangt, is wel zeker dat de organisatie in Zandvoort er alles aan doet om een ‘zo normaal mogelijk’ evenement te hebben in 2021. De nieuwe datum in september past bij dat streven. Zo was Zandvoort in eerste instantie bedacht als decor van de eerste Europese GP, maar is er vanuit de Nederlandse badplaats aangedrongen op een later bezoek van de Formule 1. Allemaal om de kans op een raceweekend met publiek zo groot mogelijk te maken. “Mei had natuurlijk z’n voordelen als eerste Europese race, dat zijn leuke wist-je-datjes om te communiceren. Maar het grote voordeel van september is weer dat het een mooie verlenging van het zomerseizoen is voor Zandvoortse ondernemers. Voor de omgeving is het ook fijn dat ze niet én het strand én de Grand Prix tegelijk krijgen, dan veroorzaak je meer overlast dan nodig”, legt Lammers uit.

Ook de circuitdirecteur is in zijn nopjes met de nieuwe kalender, waarop achter de naam Zandvoort nog steeds 5 september staat. “Nadat we het besluit hadden genomen om de boel door te schuiven naar 2021, kijk je meteen wat een logische maand is of waar we in ieder geval zo veilig mogelijk zitten. Iedereen had vrij snel in de gaten dat een race in mei een enorm risico zou zijn. Vervolgens hebben we gekeken wat de andere opties zijn. We zitten hier middenin een populair vakantiegebied, dus de maanden juli en augustus zijn voor de regio niet aantrekkelijk. Dan kom je automatisch bij september uit. En als je dan toch over historisch besef praat: de laatste Nederlandse Grands Prix werden eind augustus verreden. Nu zitten we maar een weekje later, in dat opzicht is de cirkel rond.”

‘Meer dan enkel een Grand Prix’

Of de cirkel in 2021 daadwerkelijk rond wordt, hangt niet alleen af van de vaccinatiecapaciteit. Er dringt zich nog een andere vraag op: passen grote publieksevenementen nog wel in wat men het ‘nieuwe normaal’ noemt? Zijn mensen nog wel bereid om in groten getale bijeen te komen? “Ik denk dat die bereidheid er wel is, ja. Als we in september zitten, dan hebben mensen hier ruim een jaar mee te maken gehad en hebben ze niet veel mogen doen. Ik denk dat mensen uitkijken naar leuke dingen in het leven”, voorspelt Van Overdijk. Bovendien heeft hij enkele indicaties om dat optimisme kracht bij te zetten. “We hebben mensen allemaal de gelegenheid gegeven om de tickets van 2020 in te leveren, maar dat heeft nog geen vijf procent van de kaarthouders gedaan. Dat geeft in mijn optiek treffend aan hoezeer mensen hiernaar uitkijken.”

De weg naar de allereerste Nederlandse Grand Prix in 36 jaar is er samenvattend nog altijd eentje met hobbels. Maar mochten die allemaal genomen worden en mocht het tij zich inderdaad ten goede keren, dan krijgt het Formule 1-feestje in september veel meer lading dan voorheen voor mogelijk werd gehouden. Of zoals Lammers het afsluitend omschrijft: “Ik heb dit meteen gezegd toen de race naar september werd verschoven. Als alles lukt, dan zal het veel meer zijn dan enkel een Grand Prix. Dan wordt het bijna een nationaal volksfeest om te vieren dat we corona onder controle hebben. Dat klinkt misschien pretentieus, maar wij zouden het wel een enorme eer vinden als ons evenement dat karakter kan krijgen.” De organisatie in Zandvoort heeft het niet helemaal in eigen hand, maar het is in crisistijd in ieder geval een aantrekkelijk idee om ons aan vast te houden.

Het volledige interview met Lammers en Van Overdijk, waarin het onder meer gaat over racen zonder fans en het financiële effect van de coronacrisis, lees je in het boek ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’.