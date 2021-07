Zandvoort verstrekt evenementenvergunning voor Dutch Grand Prix

De seinen lijken een jaar na de initieel geplande datum alsnog op groen te staan voor de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985. De organisatie rekent - ondanks de oplopende coronacijfers in Nederland - nog altijd op een volle bak in het eerste weekend van september. Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de benodigde evenementenvergunning zou worden verleend door de gemeente. Dit is inmiddels gebeurd. Dinsdag heeft de gemeente Zandvoort formeel de evenementenvergunning verstrekt voor het F1-spektakel.

"De komst van de Formule 1 belooft een groot spektakel te worden. Heel Zandvoort zal meeprofiteren van de extra aandacht en bezoekers die dit evenement met zich meebrengt", aldus de verheugde burgemeester David Moolenburgh. Op het circuit zijn de voorbereidingen, met onder meer het plaatsen van tijdelijke tribunes, ook al in volle gang, zoals op onderstaande afbeeldingen goed te zien is. Wel loopt er nog een rechtszaak tegen het circuit over het aantasten van de leefomgeving van de rugstreeppad en de zandhagedis. De uitspraak van die zaak volgt op 12 augustus, ruim drie weken voordat de Dutch Grand Prix moet plaatsvinden. Wat betreft de overlast voor bewoners heeft de gemeente aan de organisatie gevraagd te kijken naar 'maatregelen die bijdragen aan het verminderen van hinder en overlast'.

