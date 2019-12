Zandvoort: Kom niet met de auto naar Nederlandse GP

Op Circuit Zandvoort werden tijdens een speciale mediadag de belangrijkste ontwikkelingen rond de Dutch Grand Prix besproken. Diverse onderwerpen kwamen aan bod. Uiteraard werd ook het mobiliteitsplan van het circuit belicht. De organisatie verwacht 104.000 fans per dag maar heeft er alle vertrouwen in dat zij zonder al te veel vertraging op de plaats van bestemming zullen arriveren. Men zet vooral in op vervoer per trein, fiets en pendelbus. Fans die per auto tot de poorten van het circuit willen doorrijden, zullen bedrogen uitkomen.

Rob Langenberg, head of event operations, heeft het over een aantal speerpunten: “Spreiding is daarvan de allerbelangrijkste. Ik hoop niet dat alle fans op de fiets komen, want ik zou niet weten waar we alle fietsen moeten plaatsen. We weten wel waar we 40.000 fietsen kwijt kunnen, en ook hoeveel mensen er in de trein kunnen. De capaciteit van alle mobiliteitsvormen bij elkaar is meer dan toereikend om alle mensen naar Circuit Zandvoort te laten komen. Tijdelijk overnachten in de buurt is een heel goede basis. De trein is de sleutel tot succes, dus we zijn ongelofelijk blij met de opwaardering van het spoor. De fiets is ons uithangbord, en denk ook aan buspendels.” Toch is het niet voor iedereen verstandig om met de fiets te komen, zo benadrukt hij: “De fietsenstallingen bevinden zich op minimaal anderhalve kilometer van het circuit. We dagen mensen die in de buurt verblijven uit om vooral te voet te komen. Voordat je je fiets uit de schuur hebt gehaald, naar de fietsenstalling bent gereden en vanuit daar naar de entree bent gelopen, had je net zo goed direct wandelend kunnen gaan.”

Een ding is volgens hem duidelijk en gegarandeerd: hulpdiensten kunnen altijd in actie komen: “Als er wat gebeurt, zorgen we ervoor dat de hulpdiensten er kunnen komen. De bereikbaarheid is gegarandeerd. Niet alleen op het terrein maar ook in de regio, dus ook voor omwonenden.”

Circuit niet bereikbaar met auto

Fans die de adviezen in de wind slaan en toch met de auto het circuit willen bereiken, zullen op allerlei manieren gewaarschuwd worden. “Het is heel eenvoudig: auto’s en motoren zonder doorlaatbewijs komen Zandvoort niet in”, benadrukt Langenberg. “We vangen deze groepen op in de periferie, waar men kan parkeren op grote terreinen. Vanuit daar kan je met de bus of fiets door naar Zandvoort. Hoe gaan we om met een automobilist die een ticket heeft maar toch met de auto naar het circuit wil? Buiten het feit dat je dan ongelofelijk stom bent, word je er op verschillende momenten op gewezen. Navigatiesystemen als Google Maps of Waze zullen aangeven dat er afsluitingen op de route zijn. Ook bij de afritten vanaf de snelwegen staan borden om dat nogmaals aan te geven. Als je dan nog steeds niet overtuigd bent, volgt op de toegangsweg een harde afsluiting. Hier staat een hek en een verkeersregelaar die selecteert op doorlaatbewijzen. Alle andere automobilisten of motorrijders worden vriendelijk verzocht om naar de dichtstbijzijnde P&R te rijden.”