Zand erover: Ocon kan leven met kritiek teambaas Komatsu
Haas F1-coureur Esteban Ocon kan zich prima vinden in de kritiek van zijn teambaas Ayao Komatsu. Die zei onlangs dat hij vorig seizoen meer had verwacht van zijn Franse coureur.
Esteban Ocon heeft gereageerd op de openlijke kritiek van Haas-teambaas Ayao Komatsu op zijn Formule 1-seizoen 2025. De Fransman zegt dat hij de beoordeling begrijpt en dat die hem niet verraste. Komatsu stelde vorige week dat Haas "meer had verwacht" van de Fransman en dat "niemand tevreden was met Estebans sportieve resultaat."
Ocon debuteerde vorig seizoen - na vijf seizoenen Renault en Alpine - bij het Haas F1 Team en eindigde als vijftiende in het kampioenschap met 38 punten, drie minder dan teamgenoot Oliver Bearman. De Engelse rookie was Ocon niet alleen tijdens de races de baas, Bearman versloeg Ocon ook in de onderlinge kwalificatieduels. Geen al te beste cijfers voor de veel ervarener Fransman die nota bene bij Alpine meerdere malen naar het podium reed en zelfs een Grand Prix wist te winnen.
Ocon kan zich vinden in de kritiek van Komatsu, mede omdat het team volgens hem zelf ook verantwoordelijkheid nam. "Het verraste me niet om Ayao’s opmerkingen te lezen", zei de 29-jarige coureur uit Évreux. "We hebben er in de winter veel over gesproken. Het was een seizoen met pieken en dalen voor het hele team. Maar als je het hele verhaal hoort dan weet je dat het team ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Ayao zei dat het fifty-fifty was."
Esteban Ocon in actie tijdens de wintertest in Bahrein.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Een belangrijke factor in zijn tegenvallende seizoen was volgens Ocon het rijgedrag van de VF-25, vooral bij het remmen. Hij stelt dat de problemen specifiek aan zijn kant van de garage speelden. "In twaalf, dertien, veertien races heb ik hetzelfde probleem benoemd: blokkerende voorbanden en instabiliteit", legt Ocon uit. "Aan de andere kant van de garage was dat heel anders. We gebruikten vergelijkbare remdruk en omstandigheden. Bij mij blokkeerde het, bij de andere auto niet."
Ocon ziet de seizoensfinale in Abu Dhabi als bewijs van wat hij nog steeds kan. Na een moeizame vrijdag, waarop hij zich een beginneling voelde, zorgden set-upwijzigingen voor een ommekeer. Ocon haalde Q3, versloeg Bearman in de kwalificatie en finishte als zevende. "Het probleem speelde tot vrijdag in Abu Dhabi", zegt hij. "Wat we daar precies hebben veranderd ga ik niet uitleggen, maar plots kwam de auto tot leven. Ik zat vrijdag een halve seconde van mijn normale niveau af en zaterdagochtend presteerden we zoals het hoort. Een sterke Q3 en zevende in de race – dat hadden we het hele seizoen nodig."
En daarmee is voor Ocon het boek gesloten. "We werken als team samen om beter te worden. Er zijn dingen die we gemist hebben en die we beter hadden moeten doen. Ik verwacht dat we dat dit jaar rechtzetten en 2025 achter ons laten."
