Aan het begin van het raceweekend kampte Red Bull nog met balansproblemen, maar de regerend kampioenen hebben de favorietenrol uiteindelijk meer dan waargemaakt. Het team uit Milton Keynes begon de campagne met een ijzersterke dubbelzege. Max Verstappen won de race van pole-position, terwijl Sergio Perez de andere RB19 als tweede over de finish bracht.

“Het team in de fabriek heeft een fenomenale prestatie geleverd door zo’n competitieve auto neer te zetten voor de start van het seizoen”, laat teambaas Christian Horner aan onder andere Motorsport.com weten. “We focusten tijdens de trainingen meer op de race dan op de kwalificatie en dat heeft vandaag zijn vruchten afgeworpen. We konden zodoende tijdens het middelste deel van de race een goed aantal ronden op de zachtere compound rijden. Het was alles bij elkaar een goed uitgevoerde Grand Prix. Vorig jaar verlieten we Bahrein met nul punten en om nu na de eerste race 43 punten op het bord te hebben staan, voelt als een goede verbetering.”

Horner benadrukt dat de sterke prestaties van Red Bull in Bahrein niet veel hoeven te zeggen over hoe het team het in de komende races zal doen. “We hebben alleen nog maar data over deze baan, dus we kunnen niet achterover leunen”, zegt de Brit. “Laten we zien hoe het over twee weken in Jeddah gaat en daarna in Melbourne, want na twee of drie circuits hebben we een veel beter idee van waar de sterke en zwakke punten van onze auto liggen en hoe de concurrentie ervoor staat. Maar dit was in elk geval een erg gezonde start van het F1-seizoen.”

George Russell riep na afloop van de Bahreinse Grand Prix dat Red Bull dit seizoen elke race kan winnen. “Dit was een geweldige start, maar we verwachten dat onze rivalen in de komende races hard terug zullen slaan”, reageert Horner op het feit dat er dergelijke uitspraken worden gedaan. “Je bent zo goed als je laatste race. Vandaag waren wij de helden, maar morgen zou Ferrari, Mercedes of Aston Martin dat kunnen zijn. We moeten niet op de zaken vooruit lopen. Dit is een marathon. En het baanoppervlak in Bahrein is vrij uniek, dus laten we afwachten hoe het gaat in Jeddah en in Melbourne en op de andere circuits waar we nog naartoe gaan, voordat we al te veel conclusies trekken.”

Of hij begrijpt dat sommigen zich zorgen maken dat het mogelijk een saai Formule 1-seizoen kan worden? Horner: “Ja, maar ik loop lang genoeg mee om te weten dat dingen snel kunnen veranderen. Deze auto's zijn nog steeds maar weinig ontwikkeld. Naarmate de teams de wagens verder ontwikkelen en naarmate er meer upgrades op de auto worden gebracht, zal de situatie veranderen. Het kan over twee weken al anders zijn. Dus laten we het even aanzien en kijken hoe het op verschillende typen circuits verloopt.”

