Het was een gek gezicht deze zomer. Alpine kondigde op social media vol overtuiging aan een deal te hebben met Oscar Piastri voor 2023. Piastri zelf ontkende dat en dacht een deal bij McLaren te hebben. Het leverde een contractrel op die uitgevochten werd bij het F1 Contract Recognition Board (CRB). Van tevoren had Alpine-teambaas Otmar Szafnauer ‘veel vertrouwen’ dat hij en zijn team de zaak zouden winnen. McLaren en Piastri kregen echter gelijk en de Australiër rijdt volgend jaar in Britse dienst.

McLaren Racing CEO Zak Brown en teambaas Andreas Seidl hebben bewust niet gereageerd op de zaak totdat de uitspraak is gedaan. Brown denkt dat dit op lange termijn slimmer zou zijn. “Voor de uitspraak wisten ze niet wat ze niet wisten. We hielden bewust onze mond. Nu alle details er zijn, denk ik dat het duidelijk is wat er gebeurd is. We wisten dat de waarheid uiteindelijk boven water zou komen. We konden dus wachten, in tegenstelling tot commentaar geven tijdens het proces. We hebben alles meegekregen, ook een aantal berichten van fans. Maar we zijn blij dat de uitspraak van het CRB naar buiten is gekomen, en dat het duidelijk is.”

Brown zegt dat de beslissing om stil te zijn over de zaak met Piastri niets te maken heeft met de zaak in de IndyCar, waarin Chip Ganassi en McLaren beiden claimden een deal met Alex Palou te hebben. Volgens Brown zijn het “twee totaal verschillende problemen die helaas op hetzelfde moment opgekomen zijn”. “Ook in de IndyCar hebben we er niet op gereageerd. Het is het beste om eerst alles te laten gebeuren, en er later op in te gaan. Als je kijkt naar wat Otmar [Szafnauer] heeft gezegd, die constant aangaf hoeveel vertrouwen hij had in het CRB, dan ziet dat er nu een beetje dom uit. Dat is waarom het de beste optie was om onze mond te houden en achteraf was te reageren op het moment dat er concreet iets te zeggen was.”