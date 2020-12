Williams moet ‘flink investeren’ om team er bovenop te krijgen

Nadat Williams afgelopen voorjaar bekendmaakte dat het bereid was om het team te verkopen, meldde de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital zich. De overdracht werd eind augustus afgerond en maakte een eind aan de financiële zorgen van de formatie, die in 2019 een recordverlies draaide van bijna 15 miljoen euro.

De parallel met McLaren is snel gemaakt. Beide teams deden in het verleden mee om de F1-wereldtitel, maar raakten in de afgelopen decennia de aansluiting met de topteams kwijt. McLaren eindigde in 2015 en 2017 nog voorlaatste bij de constructeurs, maar heeft sindsdien een flinke metamorfose ondergaan. Dit jaar eindigde de formatie uit Woking als derde bij de constructeurs, bovendien verwelkomde men aan het eind van het seizoen nog een nieuwe kapitaalinjectie van een Amerikaanse investeerder.

Gevraagd of Williams een soortgelijke opmars kan maken in de Formule 1, zei Brown dat het mogelijk is: “Het is een heel goed raceteam, maar de nieuwe investeerders moeten veel geld gaan investeren. Ze staan nu achteraan in de rij qua inkomsten omdat ze laatsten eindigden in het constructeurskampioenschap, ook lijken ze qua sponsorgeld achter te lopen. Ze hebben de juiste mensen met kennis en het vermogen. Ze moeten alleen de middelen krijgen die ze tot nu toe niet hadden. Dat gaat tijd kosten, maar ik denk dat ze dit jaar al een aardige stap gemaakt hebben. Ze hebben geen punten gescoord, maar ze hebben wel een paar keer de kans gehad. Ik zie geen reden waarom het niet zou lukken, maar daarvoor moeten ze blijven investeren in het team. Op dit moment halen ze niet dezelfde inkomsten als wij binnen. We kennen de Formule 1, het kost geld om snel te gaan. Ze moeten gewoon de portemonnee trekken om er weer bovenop te komen.”

Williams maakte recent bekend dat voormalig McLaren F1 CEO Jost Capito in 2021 aan de slag gaat bij Williams, Simon Roberts is aangewezen als de nieuwe teambaas. George Russell en Nicholas Latifi komen volgend seizoen weer voor de formatie uit, met name de laatste neemt een flinke smak geld mee vanuit Canada.