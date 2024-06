Na de eerste Formule 1-races van het seizoen 2024 klonk er een hoop vrees vanuit de concurrentie dat het opnieuw een dominant seizoen zou worden voor Red Bull Racing. In Bahrein, Saudi-Arabië en Japan eindigden Max Verstappen en Sergio Pérez op de eerste en tweede plek en de RB20 leek lastig te verslaan. De situatie is sinds de Grand Prix van Miami een stuk anders, want sindsdien hebben Lando Norris en Charles Leclerc een zege gepakt en was het met name McLaren dat veel punten scoorde. In de afgelopen vier races scoorde Red Bull 91 punten, terwijl McLaren er 113 veroverde. Volgens McLaren-CEO Zak Brown schatte iedereen de situatie begin dit seizoen dus verkeerd in. "Het feit dat we dachten dat het allemaal voorbij was na de eerste race... Ik denk dat we er allemaal naast zaten", zegt hij tegen Sky F1.

Norris begon in Spanje van pole-position, wat te meer aantoonde dat de MCL38 een gewaagde tegenstander is voor de RB20. In de race moest Norris genoegen nemen met de tweede plaats, wat hij aan zijn matige start weet. "We hadden de race absoluut kunnen winnen", is Brown het eens met Norris. "Hij is, zoals je kunt begrijpen, een beetje teleurgesteld aangezien hij een zege door de vingers zag glippen, maar hij heeft het ongelofelijk goed gedaan. Ik ga hem hier dus niet zitten afkraken omdat hij niet de perfecte start had. Het team heeft het geweldig gedaan. De auto was ontzettend snel en reed ongelofelijk goed. Het was ook fantastisch dat Oscar [Piastri] enkele posities goedmaakte. Je gaat zo'n weekend tegemoet met de gedachte dat je tevreden bent als beide auto's in de punten eindigen. Hoe kun je dan teleurgesteld zijn als een daarvan op het podium eindigt?"

De strategie van McLaren was ook nog punt van discussie binnen het team. Norris ging bij de eerste pitstop zes ronden na Verstappen naar binnen, terwijl dat bij de tweede pitstopronde drie ronden later was. "Er was veel discussie op de pitmuur, maar volgens mij hebben ze het heel goed afgehandeld", stelt Brown. "Het was goed om te zien dat sommige auto's aan het einde op de harde band reden, omdat we er niet zeker van waren of die competitief zou zijn. Mercedes en Ferrari hebben die vraag voor ons beantwoord toen zij vroeg naar die banden gingen. Onze strategie was de juiste in de positie waarin wij ons bevonden en de informatie die we tot onze beschikking hadden."

Profiteren van wankelende Pérez

De Formule 1 is in Spanje begonnen aan de triple-header met Oostenrijk en Groot-Brittannië. Na de recente prestaties staat er veel druk op McLaren om ook in die races goed te presteren, maar Brown houdt vooral goede hoop dat zijn team deze vorm kan vasthouden. "Ik kijk uit naar heel veel races. Hoe meer races, hoe beter", zegt Brown. "We moeten gewoon blijven doen wat we nu doen. Andrea [Stella, teambaas] heeft het team in een geweldige richting geduwd. We blijven gefocust en pakken het race voor race aan. Maar we kijken qua ontwikkeling natuurlijk wel verder dan dat. Maar voor nu gaat de focus naar Oostenrijk. We maken ons nog geen zorgen om Silverstone, op wat iedereen in de fabriek doet aan de ontwikkeling van de auto na dan."

"Het doel is om elk weekend sneller te worden", vervolgt Brown. "We hebben veel punten ingelopen op Ferrari, Mercedes liep wat in op ons. Ferrari is zeker binnen handbereik, maar dat geldt ook voor Mercedes en Red Bull. Zodra Pérez het tempo weer oppakt, zal het heel moeilijk worden om het tegen hen op te nemen. We moeten nu dus profiteren van het feit dat Max vooraan rijdt en Sergio ergens in de punten eindigt. Dat geeft ons misschien een kans om wat van die leiding af te snoepen, maar we moeten gewoon doorgaan met wat we nu doen."