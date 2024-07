Het is het hele Formule 1-seizoen al onrustig bij Red Bull Racing. Achter de schermen speelt al lange tijd een strijd om de macht, waarin teambaas Christian Horner de steun krijgt van de Thaise eigenaar en Helmut Marko vanuit het Oostenrijkse kamp gesteund wordt. Marko heeft niet alleen de Oostenrijkers achter zich, maar ook topcoureur Max Verstappen staat vierkant achter de Red Bull-adviseur. Topontwerper Adrian Newey is de enige die aangekondigd heeft te gaan vertrekken, maar de spanningen zijn nog niet uit de lucht. McLaren CEO Zak Brown verwacht dat Red Bull op de lange termijn het gevolg van de onrust gaat voelen.

"Dit gaat voor de middellange of lange termijn gevolgen hebben", legt de Amerikaan uit. "De auto van dit jaar was vorig jaar al gebouwd, toen was alles nog in orde. Ik denk dat het meer richting 2026 de verkeerde kant op gaat. Er komt dan een nieuwe motor en kijk wat er op coureursgebied nu allemaal gebeurt. Ik denk dat we dan een klein beetje gaan zien dat het gebrek van stabiliteit parten gaat spelen. Als je wint, dan hou je elkaar vast. Nu dat minder makkelijk gaat, dan ga je de breuken in de relaties binnen dat kamp zien."

Begin 2024 kwamen de spanningen naar bovendrijven te midden van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Horner, waar de Brit van vrijgesproken is. Jos Verstappen mengde zich ook in de strijd en heeft Horner meermaals opgeroepen op te stappen als teambaas, iets waar tot nu toe geen gehoor aan is gegeven. Het liep ook tijdens de Grand Prix van Oostenrijk weer uit de klauwen tussen Horner en Verstappen senior, toen ging het om het mee mogen doen aan de Legends Parade.

McLaren wil titels

Voor 2025 heeft Brown ook goede hoop dat zijn team een gooi naar de titel kan doen. "Dat gaat een fantastisch seizoen worden, toch? We kunnen zomaar vier teams hebben die meevechten voor het kampioenschap!", vertelt de man uit Los Angeles, die ook niet uitsluit dat teams als RB F1 Team en Aston Martin Racing aanhaken. "Het zou naïef zijn om iemand die nu niet in de top-vier zit niet mee te rekenen. We zien nu al hoe snel dingen veranderen. Iedereen heeft nagenoeg dezelfde technieken, dus ik zie niet in waarom anderen niet hetzelfde kunnen laten zien als wij vorig jaar deden."