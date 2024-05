Zak Brown: Er is geen snellere F1-coureur dan Lando Norris

Lando Norris wist vorige week dan eindelijk de ban te doorbreken en zijn eerste overwinning in de Formule 1 te pakken. Hoewel hij baat had bij een safety car, wist Norris bij de herstart van de race Verstappen voor te blijven en zelfs bij de Nederlander weg te rijden. Het resultaat doet smaken naar meer, vooral bij de volgers van de Formule 1 die hopen dat de dominantie van Verstappen wordt doorbroken.

McLaren-teambaas Zak Brown, afgelopen weekend aanwezig bij de Monaco Historic Grand Prix waar hij in een Williams uit 1980 reed, voorziet een hevige strijd tussen zijn pupil Norris en de regerend wereldkampioen. "Ik denk dat Lando in een rechtstreeks gevecht Max Verstappen kan verslaan", zegt de Amerikaan in een exclusief interview met Autosport. "Ik denk dat het een geweldig gevecht zou worden, ik denk dat veel races zouden eindigen in tranen – voor de een of de ander, of allebei. Maar ik denk dat als het gaat om rauw talent, ik nog nooit iemand heb gezien die sneller is dan Lando."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Lando Norris, McLaren F1-team Foto door: Alexander Trienitz

Gevraagd of hij niet ietwat bevooroordeeld is, vervolgt Brown. "Ik weet zeker dat Max net zo snel is, ik weet zeker dat sommige mensen het daar niet mee eens zijn en uiteindelijk zullen we het nooit weten, totdat je ze in dezelfde auto ziet. Maar van alles wat ik van Lando zie, denk ik dat er geen snellere coureur is."

Brown verwacht ook dat nu Norris de ban heeft doorbroken, de Engelsman een nieuwe stap voorwaarts zal zetten. "Zeker weten. Het heeft iets wanneer coureurs hun eerste overwinning behalen. Ik weet dat nog van toen ik mijn eerste overwinning behaalde. Je weet dan dat je het voor elkaar hebt [de eerste overwinning], je kunt ontspannen en je hoeft niet meer zo hard je best te doen. Je kunt overal te hard je best voor willen doen en dat werkt tegen je."

"Maar het belangrijkste is denk ik dat hij er vertrouwen in heeft dat we hem een racewinnende auto gaan geven en afgelopen weekend hebben we dat gedaan. Dat heeft zijn vertrouwen alleen maar vergroot."