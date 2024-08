Brown verwacht dat Pérez sleutel tot succes wordt voor McLaren

Halverwege het Formule 1-seizoen 2024 (met 14 van de 24 races gedaan eigenlijk iets over de helft) leidt Red Bull Racing nog steeds het constructeurskampioenschap, maar de voorsprong die het vorig jaar zo dominante team op de concurrentie heeft, is drastisch geslonken. Had de formatie uit Milton Keynes in na de Grand Prix van Miami nog 115 punten voorsprong op McLaren, inmiddels is dat aantal geslonken tot slechts 42 punten.

Lando Norris wint in Miami zijn eerste Grand Prix. Foto door: Michael Potts / Motorsport Images

Toch blijkt die race in Florida een voorbode van de wisseling van de wacht: De hoofdrace op de Miami International Autodrome werd een prooi voor Lando Norris, die eindelijk zijn eerste overwinning in F1 mocht vieren. Sindsdien heeft de oranje formatie weliswaar slechts één andere race gewonnen (Oscar Piastri in Hongarije) maar de constante stroom aan podiumfinishes en de matige bijdrage die Sergio Pérez heeft geleverd aan het puntentotaal van Red Bull, hebben er wel toe geleid dat McLaren daadwerkelijk kans maakt op de titel. Tot verbazing van Zak Brown, de CEO van McLaren in gesprek met de BBC. "Red Bull had zo'n voorsprong op iedereen en Mercedes was zo [daarvoor] dominant", aldus de Amerikaan. "Ik had het gevoel dat we het gat zouden kunnen blijven dichten, maar had ik gedacht dat we hier tijdens de zomerstop zouden staan, één race verwijderd van de leiding?"

Brown rekent voor hoe zijn team al na de komende Grand Prix in Zandvoort de leiding van Red Bull kan overnemen. "Die race zouden we eerste en tweede moeten zijn en de snelste ronde moeten pakken. Denk ik dat dat gaat gebeuren? Nee. Maar als we hetzelfde traject blijven volgen als de afgelopen zes, zeven races, dan zijn we aan het eind van het jaar waar we moeten zijn." En dat is veel eerder dan gedacht, vervolgt Brown. "Ik dacht dat we tegen 2025 zouden zijn waar we nu zijn. Ik had niet gedacht dat we al in 2024 zouden zijn staan waar we nu staan. Maar ik klaag niet."

Of het echt tot een titelgevecht komt, is vooral afhankelijk van de vorm van Pérez, denkt Brown. "Als hij kan presteren zoals hij kan presteren, wordt het een moeizaam gevecht. Maar als hij blijft presteren zoals hij dit jaar heeft gedaan, maken we een goede kans, want wij hebben twee coureurs die constant vooraan meedraaien."