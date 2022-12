Brown verklaart waarom hij vertrouwen zag ontbreken bij McLaren

Na Ferrari is McLaren het team dat het langste actief is in de Formule 1 - sinds 1966 - en ook is de renstal na de Scuderia het meest succesvolle team met twaalf rijderstitels en acht constructeurskampioenschappen. Met name in de jaren 80 en 90 was McLaren ijzersterk en ook in een groot deel van de jaren nul deed het team mee om de prijzen. Na de laatste wereldtitel in 2008 is de formatie uit het Britse Woking weggezakt, met als absolute dieptepunt de mislukte hereniging met Honda. In 2015 ging McLaren een hernieuwde samenwerking aan met de Japanse motorleverancier, waarmee het in de jaren 80 en 90 nog vier keer op rij beide wereldtitels won.

Machtsstrijd met grote gevolgen voor raceteam

De nieuwe samenwerking verliep desastreus, want betrouwbaarheidsproblemen teisterden de McLaren-Honda's. En als de power units wél heel bleven, vielen de prestaties tegen. De ontstane situatie maakte dat Zak Brown bij zijn aanstelling eind 2016 absoluut niet in een gespreid bedje terechtkwam. De situatie werd nog lastiger gemaakt door problemen in de directiekamer. Voorzitter Ron Dennis en mede-eigenaar Mansour Ojjeh streden met elkaar om de macht binnen McLaren, waarbij laatstgenoemde graag zag dat Dennis zijn rol als voorzitter zou opgeven. Die verziekte verhoudingen hadden ook grote gevolgen op de werkvloer, zo merkte Brown kort nadat hij aan de slag ging als CEO van McLaren Racing.

"Wat betreft moraal was er een compleet gebrek aan vertrouwen binnen de organisatie", vertelde Brown over wat hij aantrof toen hij aan zijn werkzaamheden bij McLaren begon. Samenwerken gebeurde amper en vaak werd er onderling met een beschuldigende vinger gewezen. "Qua interne werkwijze was iedereen schuldig tot hun onschuld was bewezen. Daardoor was er geen teamwork. Ik denk dat dit allemaal voortvloeide uit de top. Op directieniveau gebeurde zoveel dat er geen volwassen supervisie was voor het Formule 1-team. Iedereen probeerde elkaar uit te kopen, dus ik denk dat er geen leiderschap was."

Ron Dennis en Mansour Ojjeh tijdens het voorlaatste jaar van hun samenwerking in 2015. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De problemen tussen Ojjeh en Dennis dreigden uit te monden in een rechtszaak, maar uiteindelijk kwam het niet zo ver. Het contract van Dennis liep begin 2017 af en werd niet verlengd, waarna hij ook besloot om zijn aandelen in het team te verkopen. Die vete heeft volgens Brown echter gezorgd voor de problemen binnen het raceteam. "Het was niet de fout van één persoon. Het was eerder een situatie waarin de directie niet door een deur kan. Dat druppelt daarna door in het hele bedrijf. Maar er was een enorm gebrek aan vertrouwen en zelfvertrouwen", weet Brown nog. "Ik wist dat dit raceteam veel kampioenschappen en zeges in zich had. Het draaide simpelweg om samenwerken en erin geloven. Dat heeft wat tijd gekost, maar we staan er nu eigenlijk heel goed voor."

Samenwerking in directie McLaren flink verbeterd

De afgelopen jaren heeft McLaren onder een nieuwe teamleiding de weg omhoog weer gevonden. Nadat de Honda-motoren in 2018 werden ingewisseld voor power units van Renault, werden er steeds betere resultaten behaald. Die stijgende lijn werd voortgezet nadat er in 2021 gekozen werd voor Mercedes-motoren. Het nieuwe management, met Brown als CEO voor de hele racedivisie van McLaren en Andreas Seidl als teambaas van het F1-team, leidde de renstal in 2020 naar de derde plek bij de constructeurs - het beste resultaat sinds 2012. En hoewel Seidl inmiddels de overstap naar Sauber heeft gemaakt en Andrea Stella is aangesteld als teambaas, merkt Brown dat de rust in de directie is teruggekeerd. Dat heeft ook positieve gevolgen gehad voor de samenwerking tussen de raceafdeling en de automobieltak.

"Het is heel duidelijk en netjes. Er is een racedirectie en een directie voor de groep", legt Brown uit. "De racedirectie beslist over de raceafdeling en de groepsdirectie doet dat over de automotive-afdeling. Automotive CEO Michael Leiters en ik kunnen goed met elkaar opschieten. Hij kwam over van Ferrari en we zitten bij directievergaderingen van elkaar. De samenwerking tussen automotive en racing is uitstekend. In de racedirectie hebben we nu ervaren mensen die de sport en autosport kennen. Het is het type directie dat je als CEO graag hebt, want zij begrijpen hoe snel de sport beweegt, hoe snel je beslissingen moet nemen en hoe het spelletje werkt. Ik voel me dus enorm gesteund. De directie heeft mij gesteund bij alles wat ik nodig heb. Het werkt heel goed."