Brown waarschuwt Red Bull voor 'gigantische consequenties'

Nog voordat er een meter was gereden tijdens het Formule 1-weekend in Amerika was er al een relletje. Red Bull Racing heeft toegegeven dat het een systeem in de auto had om de rijafstelling in parc fermé aan te passen. Het systeem zou het zogeheten 'bib' aan kunnen passen. Iedereen binnen Red Bull verklaarde dat het niet gebruikt werd in parc fermé, maar volgens McLaren CEO Zak Brown is dat verre van zeker.

"Waarom zou je iets ontwerpen voor binnen de auto, terwijl de andere negen teams het buiten de auto hebben", begint Brown in gesprek met Sky F1. "En dan heb je de regels. Sommigen zijn onduidelijk in de Formule 1, en dan zijn er ook zwart-wit regels. Je kan de auto niet aanpassen behalve om het de coureur comfortabeler te maken. Ze hebben hun woorden zorgvuldig gekozen dat ze zeggen dat het systeem niet werkt als de auto volledig is opgebouwd, maar je mag in parc fermé de auto uit elkaar halen als je werkt aan het comfortabeler maken van de auto voor de coureur."

Red Bull is voornemens om het systeem voor Brazilië van de auto te halen, want voor die tijd zou een aanpassing niet doorgevoerd kunnen worden. "Dat verhaal klopt niet, want waarom heeft de FIA zich dan genoodzaakt gevoeld om er een zegel op te plakken? Als het in parc fermé niet te gebruiken is, waarom zou je het dan verzegelen?", vraagt Brown zich hardop af.

Oproep tot diepgravend onderzoek

Het is voor Brown reden genoeg om de FIA te vragen om het hele systeem eens grondig onder de loep te nemen. "Want als je de auto in parc fermé meer performance kan geven, dan is het zwart-wit en moeten er serieuze consequenties opgelegd worden", stelt de Amerikaan. "Je auto in parc fermé aanraken is erg illegaal."

"De FIA moet het onderzoek dus erg goed doen en tot op de bodem uitzoeken of ze het gebruikt hebben of niet", vervolgt de McLaren CEO. "Ze gebruikten hun woorden zeer voorzichtig, met het verhaal dat het niet gebruikt kan worden als de auto volledig is opgebouwd. Maar ik weet dat de auto niet altijd volledig is opgebouwd, waarom zou de FIA dan zich nu genoodzaakt voelen om een zegel erop te zetten?"