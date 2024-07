Daags na hun incident in de Grand Prix van Oostenrijk spraken Max Verstappen en Lando Norris al met elkaar. Daarmee was voor hen de kous af. Toch is de touché op de Red Bull Ring nog niet door iedereen naar het verleden verwezen. McLaren F1-teambaas Zak Brown is niet te spreken over de wijze waarop Red Bull en de stewards hebben opgetreden tijdens en na de race in Oostenrijk. “Een ongelukkige afloop van een zeer lichte touché”, blikt Brown in de teambazenpersconferentie terug op het incident in Spielberg. “Ik denk dat we, en daar is de FIA het volgens mij mee eens, meer moeten investeren in onze stewards voor consistentere uitspraken en betere naleving van de regels. Parttime stewards is erg lastig. Het is behoorlijk complex. Om dat op deeltijdbasis te doen voor het niveau waarop F1 acteert, is lastig. Max en Lando waren gewoon aan het vechten, zoals je verwacht dat ze dat doen. Totdat iemand Max vertelt dat het tegen de regels is wat hij doet, gaat hij niets anders doen. Ik denk dat de stewards een kans gemist hebben om daarop te wijzen.”

Daar blijft het echter niet bij. Brown haalt ook uit naar Red Bull Racing, dat volgens hem niet correct gehandeld heeft. “Ik ben ook teleurgesteld in zo’n geweldig team als Red Bull, dat dergelijk rijgedrag bijna aanmoedigt als je luistert naar wat er op de radio gezegd werd. We hebben op de pitmuur allemaal de verantwoordelijkheid om onze rijders te vertellen wat ze wel en niet kunnen doen in een race. We moeten de regels respecteren. We hebben gezien dat er een gebrek aan respect is, of dat nu om de financiële regels gaat of om de sportieve regels op de baan, problemen met vaders en dat soort dingen. Ik vind gewoon niet dat dat de manier is waarop we moeten racen. We moeten onze rijders vertellen wat goed of fout is. Als dat eerder was aangekaart, had het incident misschien niet plaatsgevonden. Het was een race-incident dat voorkomen had kunnen worden als de pitmuur en de stewards er meer bovenop hadden gezeten.”

Vaste stewards in F1

Als het aan de Amerikaan ligt, komen er dus vaste stewards in de Formule 1: “Ja, zeker gezien het niveau van de Formule 1 op dit moment. Petje af voor de stewards die hier elke week zijn. Dit is niet beledigend bedoeld voor wat zij doen. Het is naar mijn mening gewoon lastig om dit parttime te doen, terwijl wij fulltime racen. Het is een grote sport. Daar moet naar gekeken worden. Neem de track limits toen Lando van de baan ging op het moment dat hij Max probeerde in te halen met een goede, dappere actie. We willen de rijders aanmoedigen om mooie duels uit te vechten. Track limits zijn wat mij betreft wanneer je de baan afsnijdt voor een snellere ronde. Lando gaf de plek direct terug, het was duidelijk een langzamere sector. Soms moeten de dingen opnieuw bekeken worden voor meer consistentie.”