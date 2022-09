Pierre Gasly is in beeld bij Alpine om de naar Aston Martin vertrekkende Fernando Alonso op te volgen, maar AlphaTauri wilde hem alleen laten gaan als het zelf Colton Herta had kunnen vastleggen. De Amerikaan heeft echter niet voldoende punten voor een superlicentie en de FIA is niet van plan een uitzondering voor hem te maken. Inmiddels sluit Helmut Marko de komst van Herta naar AlphaTauri uit, al laat hij Gasly mogelijk alsnog naar Alpine verhuizen. De Red Bull-autosportbaas heeft vrijdag namelijk gesproken met Nyck de Vries, zo meldt onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total.com.

Zevenvoudig IndyCar-racewinnaar Herta maakt deel uit van het opleidingsprogramma van McLaren, maar dat team was bereid mee te werken aan een overgang naar AlphaTauri. Nu dat niet doorgaat, vindt McLaren Racing CEO Zak Brown dat de FIA het superlicentiesysteem moet evalueren. Hij is van mening dat de IndyCar wordt ondergewaardeerd.

“Ik snap dat de regels de regels zijn en dat regels niet verbroken kunnen worden, maar ik vraag me af of die regels wel correct zijn”, aldus Brown. “Iemand van het kaliber van Colton, of van het kaliber van Patricio O’Ward, of het halve IndyCar-veld is capabel genoeg voor de Formule 1. Als iemand als Colton, die veel IndyCar-races heeft gewonnen, niet in aanmerking komt voor een superlicentie, dan moeten we denk ik het superlicentiesysteem tegen het licht houden.”

Brown gebruikt twee wereldkampioenen om te onderbouwen dat het superlicentiesysteem te streng is. “Max Verstappen en Kimi Raikkonen waren ook niet in aanmerking gekomen voor een superlicentie”, vervolgt Brown. “Dus met de huidige regels hadden twee wereldkampioenen geen superlicentie gehad.”