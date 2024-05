Ook tijdens de persconferentie voor teambazen was het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull een belangrijk onderwerp van gesprek. McLarens Zak Brown roerde zich nog het meest. Hij zei niet verrast te zijn door het besluit van de topontwerper om het team uit Milton Keynes in 2025 te verlaten en sprak de verwachting uit dat er nog meer zullen volgen.

“Of ik verrast ben? Zes maanden geleden zou ik verrast zijn geweest. Maar na alles wat er gebeurd is sinds het begin van het jaar én Adrian kennende als iemand die erg integer is, ben ik niet verrast dat hij vertrekt”, legt Brown een direct verband met de eerdere beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Red Bull-teambaas Christian Horner. “Ik denk dat de dingen die zich daar afspelen, destabiliserend zijn”, vervolgt Brown. “Dit is waarschijnlijk de eerste dominosteen die valt, want ik schat zo in dat hij niet de laatste zal zijn, gezien het aantal cv’s dat rondvliegt.”

Gevraagd of McLaren in de voorbije periode echt meer cv’s heeft ontvangen dan anders, antwoordt Brown: “Ja, we hebben een toename gezien in het aantal cv’s dat binnenkomt.” Volgens Brown zal Red Bull Newey dan ook om een tweetal redenen missen. “Naast dat Adrian als de meest succesvolle ontwerper aller tijden technisch van meerwaarde is voor een team, willen mensen ook gewoon graag voor én met iemand als Adrian werken. Dus ik denk dat ze hem niet alleen gaan missen om de technische bijdrage die hij levert, maar ook om zijn leiderschap en het feit dat mensen graag met hem willen werken.”

Tevreden over huidige technische staf

Het is nog niet bekend wat Adrian Newey straks gaat doen. Op de vraag of McLaren interesse in hem heeft, antwoordt Brown: “Ik ben erg tevreden over het werk van alle dames en heren bij McLaren. We hebben sinds de tweede helft van vorig seizoen laten zien dat we weten hoe we performance op de auto moeten brengen. Ik heb dus alle vertrouwen in ons huidige team. Ons doel is om terug te keren naar de voorkant van het veld en ik ben ervan overtuigd dat we over de mensen, het materiaal en de coureurs beschikken die daarvoor nodig zijn. We zullen gewoon deze koers blijven volgen.”

“Het klopt dat iemand met een cv en staat van dienst als Adrian Newey van meerwaarde is voor elk raceteam”, erkent Brown. “Maar we zijn erg content met de route die we volgen. Zeg nooit nooit, maar nogmaals, ik ben tevreden over het team, hoe de boel technisch geleid wordt en de wijze waarop Andrea het team aanstuurt. We hebben een plan en daar houden we aan vast, al houd ik natuurlijk altijd mijn ogen en oren open voor als er zich een kans voordoet.”