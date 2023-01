Brown onder indruk van Andretti: “Overtuigend voorstel”

Zak Brown is een goede bekende van Michael Andretti. Beide Amerikanen werken samen bij Walkinshaw Andretti United, een team dat uitkomt in de Australische Supercars. Daarnaast is General Motors, de partner van Andretti voor het Formule 1-project, via Chevrolet de motorleverancier van het IndyCar-team van McLaren.

“Andretti heeft een enorm rijke geschiedenis in verschillende vormen van autosport”, zegt Brown bij de E-Prix van Mexico-Stad tegen geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Ik denk dat hij een heel overtuigend voorstel op tafel heeft gelegd. Het laat ook de groei van de Formule 1 zien. Na de komst van Haas hebben we al heel lang geen nieuw team meer gehad. Het is echt geweldig om te zien dat de Formule 1 nieuwe markten, nieuwe teams en nieuwe sponsoren aantrekt. Ik vind het prachtig dat ze willen toetreden tot de sport. Ik denk dat Andretti een onweerstaanbaar team heeft samengesteld.”

“Ik weet dat hij nauw samenwerkt met de FIA en Formule 1, maar ik ken de exacte procedure niet. Wij doen immers al mee. Hij brengt zijn merk, reputatie en partners in elk geval naar voren, om zich zo goed mogelijk te presenteren. Vervolgens zullen de FIA en Formule 1 het proces doorlopen”, vervolgt Brown over Andretti. De McLaren-topman houdt rekening met een tenderprocedure, aangezien er meerdere partijen zouden willen toetreden tot de F1. “Dat heeft Stefano Domenicali aangegeven. Het stemt me enthousiast dat nieuwe teams staan te popelen om naar de F1 te komen. Dat laat zien dat de sport gezond is. Dat dit maar lang zo mag blijven”, besluit Brown.