Na meerdere keren uitstel heeft de FIA daags na de Grand Prix van Japan bekendgemaakt welke Formule 1-teams een certificaat hebben gekregen voor het naleven van het financiële reglement. Zeven teams kregen zo'n certificaat, terwijl Aston Martin en Williams er geen kregen wegens procedurele fouten. Uit de controles van de FIA is gebleken dat Red Bull Racing als enige team meer geld heeft uitgegeven dan toegestaan onder het budgetplafond, terwijl de renstal eveneens een procedurele fout beging. Het is nog onduidelijk welke straf Red Bull hiervoor krijgt, maar uit diverse hoeken wordt opgeroepen om stevig te straffen.

Ook Zak Brown pleit daarvoor. De CEO van McLaren vindt een financiële straf niet genoeg, liever ziet hij ook dat er een sportieve straf wordt uitgedeeld als teams inderdaad te veel hebben uitgegeven. "Het teveel uitgeven en de mogelijke procedurele overtreding staan gelijk aan valsspelen doordat er een significant voordeel mee verworven kan worden onder de sportieve, technische en financiële reglementen. De FIA heeft een grondig en open proces gehanteerd waarin ook werd samengewerkt", betoogt Brown in een brief aan FIA-president Mohammed ben Sulayem, die ook naar de andere teams die zich aan de regels hebben gehouden is verstuurd en die door BBC Sport is ingezien.

"We hebben in 2020 zelfs een jaar kunnen proefdraaien, waarin we voldoende kans kregen om opheldering te vragen als details onduidelijk waren. Er is dus geen enkele reden voor een team om nu te zeggen dat ze verrast zijn. De conclusie is dat ieder team dat te veel heeft uitgegeven, een oneerlijk voordeel heeft vergaard in de ontwikkeling van de auto van dit jaar én volgend jaar. Daarom vinden wij alleen een financiële straf niet geschikt als er te veel geld wordt uitgegeven of er een serieuze procedurele overtreding plaatsvindt. Er moet in deze gevallen absoluut een sportieve straf volgen, zoals door de FIA bepaald is."

'Drempel voor zware overtreding moet omlaag'

Brown heeft wel een idee wat voor straffen er uitgedeeld moeten worden als een team meer geld uitgeeft dan wat onder het budgetplafond is toegestaan. Hij wijst daarvoor naar wapens die de FIA al in het arsenaal heeft, zoals het verlagen van het budgetplafond voor het team dat de overtreding heeft begaan. De McLaren-topman vindt dat deze verlaging onder meer het bedrag van de overschrijding van het budgetplafond moet bevatten, evenals een boete. Daarnaast pleit hij bij kleine overschrijdingen voor het inleveren van 20 procent van de tijd die teams in de windtunnel en CFD-software mogen werken.

Overigens pleit Brown ook voor een verandering in de regels. Zo geldt momenteel nog dat een overschrijding met minder dan 5 procent van het budgetplafond geldt als een klein vergrijp, terwijl alles daarboven geldt als een grote overtreding. "Tot slot lijkt een drempel van 5 procent voor een kleine overtreding veel te hoog gezien de financiële situatie. Een lagere drempel van zo'n 2,5 procent lijkt ons beter", zegt Brown, die nogmaals hamert op het belang van goede handhaving van de regels. "De introductie van het budgetplafond is een van de hoofdredenen dat we de afgelopen jaren nieuwe aandeelhouders en investeerders naar F1 hebben kunnen trekken. Zij zien dit als een manier om de sport financieel en sportief eerlijker te maken. Het is daarom van enorm belang voor de integriteit en de toekomst van F1 dat we strikt handelen bij het implementeren van de regels rond het budgetplafond."