De samenwerking tussen AlphaTauri en Red Bull Racing wordt goed in de gaten gehouden door de concurrerende Formule 1-teams. Omdat ze dezelfde eigenaar hebben, wordt er gesuggereerd dat er meer gedeeld kan worden dan toegestaan is. McLaren CEO Zak Brown liet al eerder weten zich zorgen te maken over de samenwerking, maar in de terugblik op 2023 op de site van het Britse team gaat de Amerikaan nog een stap verder. "Het is een ongezonde situatie, want het heeft invloed op de beslissingen zowel op als naast de baan", vertelt de 52-jarige topman.

Brown ziet in andere grote sporten dat een dergelijke constructie verboden is. "Dat is zo omdat het duidelijk is dat het schade aan de competitie toebrengt", vertelt de Californiër. "Of het nu het beschikken over meer data, het delen van onderdelen of personeel, of het invloed hebben op een strategische keuze is, het past niet in de geest van de regels. Het is belangrijk om op te staan voor onafhankelijkheid, competitie en eerlijkheid." Daarom roept de McLaren-man de FIA op om de regelgeving te veranderen: "Zij moeten er voor zorgen dat in de toekomst het niet meer mogelijk is om via strategische allianties en al helemaal niet via eigenaarschap invloed binnen een ander team te hebben."

Een samenwerking zoals tussen AlphaTauri en Red Bull, past volgens de Amerikaan niet in de sport. "Formule 1 moet bij het eigen merk blijven, ieder team moet - met uitzondering van de motoren - onafhankelijk zijn", spreekt de McLaren CEO zijn wens uit. "Ik ben van mening dat de Formule 1-fans allemaal geloven in een gelijk speelveld en dat ze alles afwijzen dat tegen de geest van de competitie van de Formule 1 ingaat. Het delen van informatie, het delen van modellen en strategische allianties in de sport gaat alleen maar het geloof in een eerlijke en harde competitie ondermijnen."