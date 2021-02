Brown: “Motorwissel McLaren biedt kansen, maar is ook risicovol”

Na drie jaar met Honda-motoren en drie seizoenen met krachtbronnen van Renault te hebben gereden, keert McLaren in 2021 terug op het oude nest door een samenwerking aan te gaan met Mercedes. Tussen 1995 en 2014 werkten de Duitse en Britse fabrikanten ook al samen in de Formule 1. Dat was een zeer succesvolle samenwerking met drie wereldtitels bij de coureurs. De verwachtingen van de hernieuwde samenwerking tussen McLaren en Mercedes zijn dan ook hoog, te meer omdat het team uit Woking net zijn beste seizoen sinds 2012 achter de rug heeft, met de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Ook McLaren CEO Brown heeft hoge verwachtingen van de overstap naar de aandrijflijnen van Mercedes. Toch houdt de Amerikaan een slag om de arm. Het betreft immers een ingrijpende verandering en dat brengt vanzelfsprekend ook risico's met zich mee. “Iedere keer dat je zo’n fundamentele verandering doorvoert, is er een risico dat er problemen ontstaan bij de installatie of met de stabiliteit. Tegelijkertijd mogen we niet testen en is ook de wintertest ingekort. Natuurlijk zorgt dat voor wat nervositeit, want het is absoluut niet ideaal. Maar we hebben ons zo goed mogelijk voorbereid”, wordt Brown geciteerd door Speedweek.

Dichter bij top komen doel voor McLaren in 2021

Afgelopen seizoen eindigde McLaren dus op de derde plaats bij de constructeurs, nadat het een jaar daarvoor de vierde plek had opgeëist. De voorsprong die de renstal had op naaste belagers Racing Point (nu Aston Martin) en Renault (nu Alpine), was absoluut niet groot. De verwachting is dan ook dat deze teams, samen met AlphaTauri en Ferrari, ook in 2021 gaan strijden om de derde positie. Brown sluit zich daarbij aan. “Ik verwacht dat het seizoen 2021 qua competitiviteit gaat lijken op 2020. We hadden een neuslengte voorsprong in de strijd om de derde plaats in het kampioenschap, maar elk team van de derde tot aan de zevende positie had tijdens minimaal één race de derde snelste auto. Daarom verwacht ik in het algemeen zeer sterke tegenstand.”

Volgens Brown mikt McLaren in 2021 niet op een specifieke positie in de eindstand, simpelweg omdat de verschillen tussen de nummers drie en zeven in de titelstrijd van 2020 te klein waren. Het Britse team heeft gekozen voor een meer algemene doelstelling: “Ons doel is om dichter bij de top te komen”, aldus Brown. “Het is echter ook best mogelijk dat we daarin slagen, maar tegelijkertijd terugvallen naar de vijfde plek in het kampioenschap. Niemand kan op dit moment zeggen hoe het gaat verlopen. Ik heb er echter vertrouwen in dat we een goed jaar gaan draaien.”