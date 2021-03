McLaren CEO verwacht Verstappen en Russell in 2022 bij Mercedes

Verstappen heeft een meerjarig contract bij Red Bull dat doorloopt tot en met 2023. Het is echter een publiek geheim dat die deal clausules bevat en juist daar speelt Brown nu op in. De Amerikaan sprak recent al over een line-up met Verstappen en Russell en werd in Bahrein nog eens gevraagd of hij die uitspraak heeft gedaan om onrust te zaaien of dat hij het oprecht voor zich ziet. "Nou, dit is gewoon mijn mening", legt hij aan Motorsport.com uit. "Ik zou het heel logisch vinden van Toto om hiervoor te gaan, al weet ik natuurlijk niet of het ook echt gaat gebeuren."

Belangrijke variabele in het verhaal van Brown is natuurlijk wat Hamilton na dit jaar doet. De McLaren-voorman gaat er in zijn redenatie van uit dat de Brit dit jaar zijn achtste wereldtitel pakt en vertrekt. "We kennen de relatie van George met Mercedes natuurlijk en volgens mijn informatie zit hij na dit seizoen zonder contract. Dan hebben we nog de eenjarige deal van Lewis en is Max bij mijn weten ook een vrij man na dit seizoen." Dat is contractueel gezien niet juist, al doelt Brown hoogstwaarschijnlijk op de bestaande clausules.

"In dat opzicht lijkt het me een hele logische keuze voor Mercedes." In een eerder stadium noemde Brown de combinatie Russell-Verstappen al een 'killer line-up' voor de komende vijf jaren. "Ik zeg dat zeker niet om te stoken, maar het lijkt mij gewoon wat er kan gebeuren." Red Bull-teambaas Christian Horner heeft in een eerder stadium ook al aangegeven dat Verstappen 'bovenaan het lijstje van Mercedes staat' als Hamilton besluit te vertrekken. Toto Wolff reageerde echter door te stellen dat de regerend wereldkampioen zijn eerste gesprekspartner wordt over een 2022-zitje. "Max is een buitengewoon goede en ook nog jonge coureur. Hij staat bij iedereen op de radar voor de toekomst", liet Wolff desgevraagd weten. "Maar zoals ik ook al eerder heb aangegeven, gaan we niet flirten met coureurs van andere teams voordat we een duidelijk begrip hebben van wat onze eigen coureurs willen."

