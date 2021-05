Vorige week schreef Brown een open brief waarin hij zijn mening gaf over de richting die de Formule 1 opgaat. Daarin kwam onder andere zijn frustratie over het huidige besluitvormingsproces in de sport aan bod. Met name de manier waarop sommige teams 'verplicht' zijn om in de F1 Commission mee te stemmen met hun motorleverancier of commerciële partner, is de Amerikaan een doorn in het oog.

De brief van Zak Brown: McLaren wil geheim stemmen bij regelwijzigingen in F1

Red Bull-teambaas Christian Horner liet in een reactie weten het invoeren van geheime stemrondes te betreuren, logisch want zijn stal heeft in AlphaTauri een trouwe bondgenoot. Maar Brown blijft bij zijn standpunt, zo legde hij nog maar eens uit in een uitgebreide monoloog met onder andere Motorsport.com.

'Ik moet zo stemmen'

Zonder namen en rugnummers te noemen, gaf Brown het voorbeeld van enkele kleine teams met lage budgetten die zich gedwongen voelden om tijdens de stemming over de hoogte van het budgetplafond mee te stemmen met hun veel rijkere partnerteams. “Je had dus teams die dicht tegen het plafond aanzaten en die gingen opeens een veel ruimer budget steunen, wat totaal onzinnig is.” Frustrerend, aldus Brown. “Ik kan je vertellen dat het vaak gebeurt dat teams tegen hun eigen belangen in stemmen. Ik heb meer dan eens tijdens zo’n vergadering aan een team gevraagd ‘hoe ga je stemmen?’ En dan kreeg ik ‘ik heb geen keus, ik moet zo stemmen’ als antwoord.”

McLaren is sinds dit seizoen (weer) gelieerd aan Mercedes, maar Brown benadrukt dat hem nooit is gevraagd om tijdens een stemming het Mercedes-standpunt te steunen. “Mercedes heeft ons nog nooit gevraagd om in een richting te stemmen die wij niet wilden. Maar als je [tijdens een stemming] rondkijkt in de kamer en je ziet wie waarop stemt, dan doet dat heel vaak wenkbrauwen fronsen.”

Samenwerking tussen teams onder het vergrootglas

Geheime stemprocedures waarbij de teams van elkaar niet weten hoe ze stemmen, zou veel wantrouwen wegnemen. Maar ook de samenwerking tussen de teams zou opnieuw onder de loep moeten worden genomen, vindt Brown. “Ik denk dat dat zeker moet worden aangepakt. Als we terugkijken in de Formule 1-geschiedenis dan hebben we allemaal wel eens een versnellingsbak [aan elkaar] verkocht. Ik heb daar geen probleem mee, sterker nog, ik denk dat dat goed en gezond is. Het zorgt voor inkomsten voor de teams die een deel van hun technologie verkopen en het helpt de kleinere teams die misschien niet de middelen hebben om hun eigen versnellingsbak te maken.”

Maar het samenwerken kan ook uit de hand lopen, stelt Brown. Bijvoorbeeld als twee partnerteams één en dezelfde windtunnel [en dus mogelijk ook data] delen. “Ik zou graag zien dat er een beperking komt op het delen van windtunnels als je een directe relatie met elkaar hebt. Het delen van een windtunnel is prima voor het team dat eigenaar is van de windtunnel. Zo kunnen ze wat extra middelen binnenkrijgen, maar ik zou dan graag zien dat bijvoorbeeld Haas de windtunnel van Renault gebruikt [en niet die van partnerteam Ferrari]. De FIA en de F1-organisatie moeten dat aanpakken.”

Brown pleit voor F1-Commissioner

Brown is ook van mening dat de Formule 1 behoefte heeft aan een eigen primus inter pares, die de bevoegdheid krijgt om over bepaalde zaken een knoop door te hakken. Als dat betekent dat hij en zijn collega-teambazen wat minder in te brengen hebben, dan is dat maar zo. “Ik zou dat zeker steunen. Ik kan me voorstellen dat we een soort van commissaris krijgen, bijvoorbeeld Stefano [Domenicali]. Dat doen ze bijvoorbeeld ook in de NFL [de american football-competitie]. De teams kiezen een commissaris en die krijgt dan een soort van zeggenschap over bepaalde zaken. De enige macht die de teams dan nog hebben is om die commissaris weg te stemmen, als ze denken dat hij z’n werk niet goed doet.”

Zo’n commissaris zou niet over alles het eindoordeel moeten kunnen vellen, maar wel over veel zaken. “Ik denk dat er een aantal belangrijke onderwerpen is waarin de teams een stem moeten blijven hebben. Maar ik denk dat de teams vandaag de dag te veel zeggenschap hebben over te veel onderwerpen”, vervolgt Brown, die het voorbeeld van de invoering van de halo aanhaalt. “Het blijkt dat die halo een briljant ding is. Het heeft een paar jaar geduurd om dat door het systeem te krijgen. Gelukkig heeft niemand in die periode het leven gelaten, maar het was iets wat Jean [Todt, president van de FIA] al veel langer wilde invoeren. Hij had het er waarschijnlijk veel sneller door kunnen drukken op grond van pure veiligheid.”