Brown: Nieuwe F1-tijdperk speelt in op kwaliteiten McLaren

Hoewel de invoering van de grote veranderingen in het technische reglement van de Formule 1 is uitgesteld tot 2022, treedt er in 2021 wel degelijk een nieuw reglement in werking. Voor het eerst dienen de teams zich te houden aan een financieel reglement, waarin bepaald is dat zij dit seizoen nog maar 145 miljoen dollar uit mogen geven. Daarmee moet het speelveld voor de teams gelijker worden getrokken. McLaren Racing CEO Brown denkt dat de Formule 1 in die opzet gaat slagen. Hij verwacht dat er zes of zeven teams zijn die op het niveau van het budgetplafond kunnen opereren. Dat vertelde hij in gesprek met Motorsport.com.

“AlphaTauri is goed gefinancierd. Ze blijven een beetje anoniem, maar ik denk niet dat het team geld tekort komt. Lawrence Stroll investeert duidelijk veel geld in zijn team en dan heb je Renault, die denk ik op ons niveau opereren. Er zijn dus zeven teams die denk ik met dezelfde middelen strijden en dat vind ik geweldig”, zei Brown. Hij heeft goede hoop dat alle zeven teams in de toekomst om de prijzen kunnen strijden. “Ik denk dat je niemand kan afschrijven, maar dat is goed voor de sport. Ik hoop dat we een IndyCar-achtig kampioenschap krijgen, waarin de grote teams de titels blijven winnen maar waar de andere teams ook races kunnen winnen. Het zou geweldig zijn als je weer met drie of vier overwinningen kampioen kan worden in plaats van veertien.”

Kansen, maar McLaren moet ook achterom kijken

Het blijft niet alleen bij de invoering van een budgetplafond, ook werkt de F1 met ingang van 2021 onder het nieuwe Concorde Agreement. Die nieuwe overeenkomst moet ervoor zorgen dat de politieke macht van de teams gelijker wordt verdeeld, evenals de inkomsten van de F1. Brown vertrouwt erop dat die veranderingen, samen met de invoering van het budgetplafond, goed kunnen uitpakken voor McLaren. “Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 speelt precies in op onze kwaliteiten. Door het budgetplafond moesten we onze uitgaven iets verlagen, maar niet in dezelfde mate als de drie teams die duidelijk meer uitgaven dan wij.”

“De regelgeving is beter, het geeft meer macht aan de F1 en de FIA in plaats van aan de teams. Onder de vorige regels hadden de teams alle politieke macht en konden ze dingen beter rond hun eigen agenda vormen. Dat wordt nu denk ik geneutraliseerd. De distributie van de inkomsten maakt voor ons weinig verschil, maar het gaat de sport competitiever maken”, vervolgt Brown. Toch moet McLaren naar zijn mening ook oppassen. “Hoewel we nu de kwaliteiten hebben om een groot team te zijn, omdat we op het niveau van het budgetplafond opereren, zorgt het ook voor meer tegenstand van achter ons. We hebben een betere kans om de teams voor ons te pakken, maar we moeten oppassen.”