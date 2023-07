McLaren CEO Zak Brown prijst de zeer indrukwekkende IndyCar-resultaten van Alex Palou dit jaar. Op dit moment leidt Palou het IndyCar-kampioenschap met 110 punten voorsprong op Scott Dixon. Hij wist maar liefst vier races te winnen in de eerste helft van 2023, waaronder de laatste drie races op rij. Naast zijn werkzaamheden in de Verenigde Staten, werkt Palou ook geregeld F1-tests af in oudere auto's van McLaren. Onlangs was hij samen met vaste coureur Oscar Piastri op de Hungaroring te vinden.

Brown meldde op Silverstone dat het wat testen betreft voorlopig wel even welletjes is, zodat Palou zich kan richten op het winnen van de IndyCar-titel. In Singapore is Palou weer terug in de F1-paddock. "Alex maakt indruk in de IndyCar", zei de Amerikaanse zakenman. "De concurrentie is er moordend. Het is indrukwekkend dat hij al zoveel races heeft gewonnen. Hij is onze reservecoureur en voegt zich tegen het eind van het seizoen weer bij ons in F1. Hij is een enorm talent."

Palou positief

Op de vraag van Motorsport.com of de F1-tests de rijstijl van Palou hebben verbeterd, antwoordde de coureur. "Dat is lastig om te zeggen, maar mijn gevoel zegt van wel. Het is voor een coureur altijd geweldigs als je iets met vier wielen en een krachtbron mag besturen. Vooral als het een hele snelle auto is, die onder het toezicht staat van veel mensen. Uiteraard verandert er veel aan de manier waarop ik in F1 of IndyCar rijd. Je leert altijd iets van het proces, de werkwijze en werkethiek, dat je kan meenemen naar IndyCar. Voorlopig werkt het. Ik vind het geweldig, maar verwacht niet dat er nog veel getest gaat worden voor het einde van 2023. Het is echter altijd goed om baantijd te hebben."

Zijn eerste kennismaking met de hedendaagse McLaren F1-auto had Palou afgelopen jaar. Toen mocht hij de eerste vrije training op het Circuit of the Americas in Austin in de MCL36 stappen. Dit volgde op een heftige rechtszaak, toen hij van Ganassi naar McLaren wilde overstappen voor 2023. Verwacht wordt dat hij komend seizoen wel overstapt naar het Arrow McLaren IndyCar-team en daar op zijn F1-kans wacht.

Video: Palou onder de indruk van McLaren F1-auto: "Deze auto is bizar!"