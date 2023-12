Brown: Maken ons zorgen over samenwerking AlphaTauri en Red Bull

Tijdens de laatste Formule 1-races van 2023 boekte AlphaTauri een aantal goede resultaten. De Italiaanse renstal stond aan het begin van het jaar er heel slecht voor, maar met name in de langzamere bochten boekte de formatie uit Faenza flinke vooruitgang. Juist op dat gebied komt Red Bull Racing wat tekort en er werd in de paddock gefluisterd dat het zusterteam voor het grote team updates aan het testen was. Christian Horner ontkende dat al ten stelligste en ook de FIA heeft geen strafbare feiten gevonden in hun checks, maar voor McLaren CEO Zak Brown zijn er nog teveel onbeantwoorde vragen. Dat vertelt de Amerikaan in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Wij hebben grote zorgen over de alliantie tussen AlphaTauri en Red Bull Racing. Het is iets wat we uit moeten zoeken voor de toekomst, maar het laat zien dat de sport nog veel moet doen voordat iedereen echt onafhankelijk is", aldus de topman.

Binnen de huidige regels zijn samenwerkingen tussen teams in beperkte mate toegestaan. Zo mogen teams onderdelen van elkaar kopen, zoals de hydrauliek, de versnellingsbak en de ophanging. De bekendste samenwerking van dit moment is tussen Ferrari en het Haas F1 Team. Het is bekend dat Haas het een en ander van de Italianen overneemt. De verhalen dat Red Bull en AlphaTauri te veel samenwerken worden aangewakkerd door de onthullingen dat personeel tussen Faenza - waar de fabriek van AlphaTauri staat - en de aerodynamicafabriek in Bicester geschoven is, om zo de financiële druk bij AlphaTauri wat te verlichten. Mogelijk is daar wat hulp van Red Bull geweest en Brown denkt dat de samenwerking daar wel eens te ver zou zijn gegaan. "Het zijn twee teams met dezelfde eigenaar, dat kan in andere sporten niet" vertelt de bezorgde topman. "Het kan Red Bull op veel verschillende manieren wat opleveren. Er is een reden dat zij de mensen uit Italië halen."

De woorden van Red Bull-adviseur Helmut Marko over de samenwerking helpen niet mee met het ontkrachten van de geruchten, vindt Brown. "Zoals Helmut al zei, ze doen er alles aan om beide teams van de samenwerking te laten profiteren. Ik snap dat, want dat kan met de regels, maar ik denk dat we naar de regels over dit soort samenwerkingen moeten kijken", benadrukt 52-jarige Californiër.

Voordeel voor 2024?

Het feit is dat Red Bull in een vroeg stadium al over kon schakelen naar de ontwikkeling van de RB20, waarmee zij in 2024 op de grid verschijnen. Er wordt gefluisterd dat de updates die AlphaTauri meenam tijdens de laatste races ook een voordeel voor Red Bull kunnen opleveren. "De million dollar question is wanneer zij (Red Bull) konden overstappen op de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar", noemt Brown. "We weten dat we beter doorontwikkelden dan de concurrenten en dat we het gat met Red Bull dichtten. Wat wij niet weten is of we dichter bij zijn gekomen omdat zij gestopt zijn met ontwikkelen, of dat het ondanks hun ontwikkeling ons gelukt is."