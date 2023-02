Lando Norris staat aan de vooravond van alweer zijn vijfde Formule 1-seizoen. Hoewel hij in het begin van zijn F1-carrière nogal verlegen was en tegen psychische problemen aanliep, is de Brit inmiddels een van de populairdere F1-coureurs. McLaren Racing CEO Zak Brown steekt al jaren zijn mening over Norris niet onder stoelen of banken. De Amerikaan is gecharmeerd van zijn pupil en ziet Norris als een van beste rijders in de paddock. "Lando is een soort boegbeeld [voor onze organisatie]", trapt Brown af tegen ESPN. "Hij is een van die gasten die, als je alle F1-coureurs in een buggy tegen elkaar laat racen, alsnog vooraan te vinden is. Hij is een natuurtalent, een ster. Hij pusht ons."

De McLaren-coureur gaf zelf onlangs aan het lastig te vinden om generatiegenoten Carlos Sainz en George Russell in sterke auto's Grands Prix te zien winnen. "Hij wil winnen en hij weet zeker dat hij George kan verslaan. Dat heeft hij eerder gedaan", vervolgt Brown. Norris en Russell raceten tegen elkaar in de Formule 2 in 2018. De McLaren-coureur versloeg Russell zo nu en dan, maar kon niet voorkomen dat Russell het kampioenschap won. "Hij hoopt niet dat de gasten waar hij tegen heeft geracet nog meer winnen, voordat hij aan de beurt is."

Als Brown wordt gevraagd of Norris in zijn persoonlijke top-vier staat, antwoordt hij: "Zeker weten! Hij is ongelofelijk snel. In de kwalificatie haalt hij alles uit de kast en kan een ronde echt samenbrengen. Hij maakt zelden fouten en als hij ze wel maakt zijn het kleine. Hij mist dan bijvoorbeeld de apex of verremt zich, maar je zult niet zien dat hij hem in de muur hangt. Zijn race craft is onwijs sterk. In zijn eerste seizoen was hij nog te vaak te netjes op de baan. Nu kun je fel tegen hem strijden. Dat doet hij andersom ook. Hij racet wel eerlijk, maar maakt het je niet makkelijk. Daarnaast gaat hij erg goed met de banden om. Hij is net zo goed als ieder andere op de grid."

Dat talent zag Brown uiteindelijk echt naar bovenkomen in de Verenigde Staten. "Dat voelde ik al vanaf dag een toen ik hem in de 24 uur van Daytona met Fernando liet racen in een onbekende auto op een onbekend circuit", vervolgt hij. "Fernando is een van de beste F1-coureurs. Lando matchte hem en op bepaalde momenten zat hij er ook nog voor. Hij is een natuurtalent. Sommige gasten zijn sterk zijn in een klasse, maar zodra je ze in een andere serie gooit komen ze niet snel op snelheid."