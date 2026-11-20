Formule 1 GP van Las Vegas
Zak Brown legt uit waarom McLaren F1-auto’s al vóór hun racedebuut veilt
De CEO van McLaren zegt dat het team zijn auto's liever aan verzamelaars verkoopt dan ze op een plank te laten "opstapelen"
Lydia Mee
Gepubliceerd: 20 nov 2026, 20:21
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McLaren Racing-CEO Zak Brown heeft uitgelegd waarom de renstal uit Woking zijn Formule 1-auto's al veilt voordat ze ook maar een meter hebben gereden. Volgens hem is het alternatief dat de auto's uit het zicht verdwijnen.
McLaren veilt op 9 december, drie dagen na de seizoensfinale, zijn auto voor 2027, de MCL41, met RM Sotheby's in Abu Dhabi. Er wordt een chassis aangeboden dat door Lando Norris of Oscar Piastri is gebruikt, met een Mercedes-power unit volgens de specificatie van 2027.
Het volgt op de verkoop van de auto voor dit seizoen, de MCL40A, die afgelopen december bij de veiling van RM Sotheby's in Abu Dhabi van eigenaar wisselde voor een verbijsterende $11,48 miljoen. Het was de eerste keer dat een F1-auto werd verkocht voordat die had geracet.
De koper krijgt die auto pas in 2028, vanwege regels die moeten voorkomen dat rivalen toegang krijgen tot de intellectuele eigendom van een team. In de tussentijd kreeg de koper een showauto uit 2025 aangeboden om tentoon te stellen.
Tijdens de persconferentie voor teambazen in Las Vegas werd Brown gevraagd naar de gedachte achter de verkopen. Volgens hem is dit logischer dan de auto's weg te stoppen.
"Ja, het alternatief is dat je ze allemaal ingepakt op rekken laat staan, en dat is zonde. We hebben een mooie automotive-tak; we hebben een zeer gepassioneerde fanbase en binnen die fanbase is er een groep die graag auto's verzamelt", zei Brown.
Brown, zelf een fervent autoverzamelaar, zei dat de koper van vorig jaar zijn auto het hele seizoen had kunnen volgen.
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Manuel Eletto
"Vorig jaar hebben we met Sotheby's dus '26-auto's verkocht en kreeg iemand de kans om die reis mee te maken, zijn auto te zien racen en races te zien winnen. Dat gaan we daarom minstens één keer per jaar doen. Dat is onze bedoeling", zei hij.
De McLaren-auto van 2026 heeft dit seizoen drie races gewonnen, allemaal met Norris, in Hongarije, Nederland en Brazilië. Het team staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap met 398 punten, 17 punten achter Red Bull op de derde plaats.
De hoogste bieder van dit jaar krijgt voor het seizoen 2027 een rondleiding op het hoofdkwartier van McLaren in Woking, de kans om Brown, Norris en Piastri te ontmoeten en een uitnodiging voor de teampresentatie van 2027.
Brown zei dat de verkopen een kleine groep fans een ervaring bieden die anders niet zou bestaan.
"We hebben een mooie onderneming. We hebben 35 track cars van onze Le Mans-auto gemaakt, dus voor ons gaat het om ervaringen voor die fans van ons die in de bevoorrechte positie verkeren om Formule 1-auto's te kunnen bezitten. Anders bouwen we vier of vijf auto's per jaar en die stapelen zich op een rek op. Daar heeft niemand iets aan", zei hij.
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