Brown: "Kwestie rond compressieverhouding is typisch F1-politiek"

Er is het nodige te doen om de compressieverhouding van de nieuwe Formule 1-krachtbronnen voor 2026. De toegestane verhouding was voorheen 18:1, maar is voor de nieuwe generatie motoren verlaagd tot 16:1. Dit moet het ontwikkelen van een F1-krachtbron toegankelijker maken voor nieuwkomers, zoals Audi en later ook General Motors.

Audi, Honda en Ferrari hebben echter sterke vermoedens dat Mercedes een trucje uithaalt waardoor de krachtbron bij statische tests voldoet aan de compressieverhouding van 16:1, maar tijdens het rijden een hogere verhouding haalt. Op die manier zou de Duitse krachtbron een significant voordeel behalen ten opzichte van de concurrentie.

Mercedes benadrukt echter dat de power unit, die ook door McLaren, Williams en Alpine wordt gebruikt, volledig legaal is. Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, maakt zich dan ook geen zorgen over de legaliteit van de motor. Hij ziet de klachten dan ook als een politiek spelletje. "Het is typisch Formule 1-politiek. De motor is ontworpen en volledig in overeenstemming met de regels. Daar draait de sport om", stelt Brown bij de onthulling van de McLaren MCL40.

"Dat is niet anders dan bijvoorbeeld de dubbele diffusers die we in het verleden hebben gezien en die ook binnen de regels vielen. Ik geloof niet dat er een significant voordeel is zoals dat door de concurrentie wordt geschetst, maar het is natuurlijk hun taak om van elk vermeend voordeel een verhaal te maken. De realiteit is echter dat de motor volledig door alle tests is gekomen en aan de regels voldoet. Ik denk dat HPP goed werk heeft geleverd."

McLaren is zelf geen motorleverancier en hoewel het team de discussies met interesse volgt, zegt Brown dat zijn team zich enigszins afzijdig houdt. "We zijn ons ervan bewust, maar dit is een Mercedes-kwestie. Wij bouwen en ontwerpen de power unit uiteraard niet zelf. HPP houdt ons goed op de hoogte, omdat we daar vanzelfsprekend erg in geïnteresseerd zijn, maar wij zitten niet in de power unit-werkgroep waar die gesprekken plaatsvinden."

Zak Brown verwacht niet dat de teams met Mercedes-motoren de GP van Australië moeten skippen. Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

De kwestie is al uitvoerig besproken door de FIA en de Power Unit Advisory Committee van de Formule 1. Er werd onder meer gesproken over tests nadat de krachtbronnen zijn opgewarmd of het gebruik van extra sensoren om het fenomeen te kunnen meten tijdens het rijden. Voor veranderingen aan de testprocedures en de motoren zelf is echter een supermeerderheid nodig: de FOM en FIA moeten voor stemmen, evenals vier van de vijf motorleveranciers.

De verwachting is echter dat er in de periode voor de seizoensstart in Australië geen ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd. Deze veranderingen zouden Mercedes namelijk kunnen dwingen om wijzigingen te doen die simpelweg niet haalbaar zijn voor de seizoensopener. Zorgen over het feit dat de Mercedes-teams niet kunnen racen in Melbourne worden dan ook niet gedeeld door Brown.

"Ik kan me niet voorstellen dat er geen Mercedes-teams op de grid zullen staan in Australië", aldus de Amerikaan. "Wij zijn niet betrokken bij die gesprekken. Ik zou vanuit power unit-oogpunt niet eens weten wat er nodig zou zijn om de reglementen te veranderen, maar ik weet zeker dat alle Mercedes-teams in Australië gewoon op de grid zullen staan."