Meerdere partijen schreven zich dit jaar in voor een deelname aan de Formule 1, waarmee de FIA de mogelijkheid heeft om de grid verder uit breiden. Andretti heeft de grootste kans op groen licht. De inschrijving van Michael Andretti zou naar verluidt bijna zijn goedgekeurd. Toch stuit de Amerikaanse partij op veel verzet van de huidige F1-teams, die ook hun goedkeuring moeten geven. Zij maken zich zorgen over de verdeling van het prijzengeld. McLaren CEO Zak Brown staat juist achter een elfde team. De Amerikaan gelooft dat een extra formatie ook financieel aantrekkelijk is voor andere teams, zolang het inschrijfgeld van 200 miljoen dollar in de volgende Concorde Agreement wel wordt verdrievoudigd, dit om het verlies van prijzengeld te compenseren.

Op de vraag waarom hij een elfde team steunt, ondanks de kans op minder geld, antwoordt Brown. "Omdat ik niet geloof dat ik dat geld opgeef", zegt hij tegen Motorsport.com. "Het moet het juiste team zijn met de juiste middelen. Laten we even aannemen dat dat zo is. Als zij de juiste vergoeding betalen, dus geen 200 miljoen, maar 700 miljoen, dan krijg ik 70 miljoen. De verwatering door een elfde team is ongeveer 10 miljoen per jaar. Als ik 70 miljoen krijg, ben ik zeven jaar lang gedekt. Als het alleen al 700 miljoen kost om binnen te komen, dan creëert dat ook 700 miljoen meer waarde. Dus wat het vandaag waard is, zeg 2 miljard, dat wordt dan 2,7 miljard." Brown stipt aan dat met een elfde team de schaarste groter wordt, omdat er maar plaats is voor twaalf teams. "Zodra er twaalf zijn, ben je uitverkocht. Dat drijft de vraag verder omhoog", vervolgt de McLaren-baas.

Andretti, dat de organisatie onlangs omdoopte tot Andretti Global, vond in General Motors al een F1-partner. Het is echter nog niet duidelijk hoe betrokken de Amerikaanse fabrikant zal zijn. Mocht GM puur vanwege de naam zijn aangetrokken, dan wijst Brown erop de huidige F1-teams ook zouden kunnen profiteren van de marketinginkomsten daarvan. "De teams krijgen 70 procent van het geld dat de sport binnenkomt. Als GM komt, ze sponsoren een race of geven geld uit in de Paddock Club, stel 100 miljoen, dan krijgen wij daar 70 procent van. Dus ze nemen misschien 100 procent, maar geven 70 of 50 procent terug. Dan is er voor mij geen sprake van verwatering. Ik weet niet genoeg over het bod van Andretti om te kunnen zeggen of ze wel of niet geaccepteerd moeten worden. Niemand heeft het bod gezien. Maar als het team bereid is om de juiste vergoeding te betalen, het raceteam is van hoge kwaliteit, we weten wie ze zijn, waar ze hun geld vandaan halen en ze brengen een fabrikant mee, dan zie ik dat niet als verwatering. Ik zie het dan juist als een toevoeging."