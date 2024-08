Gezien de resultaten van voor de zomerstop is het niet ondenkbaar dat McLaren nog dit seizoen het stokje van Red Bull Racing overneemt in het constructeurskampioenschap. Het team van Lando Norris en Oscar Piastri timmert al ruim een jaar uitstekend aan de weg, to tevredenheid en trots van CEO Zak Brown. "Alles komt nu samen", zegt de Amerikaan in een exclusief interview met Motorsport.com. "We krijgen enorme investeringen van onze aandeelhouders en sponsoren. We hebben fantastische coureurs en een geweldig technisch- en managementteam. Het technische team heeft de middelen, de fanbase en hulp van de partners nodig om in staat te zijn te doen wat ze nu doen. Andreas [Stella, teambaas bij McLaren] gebruikt graag de term wereldkampioenschapmateriaal. Ik ben het er mee eens dat alle afdelingen die een bijdrage leveren – zowel direct als indirect – wereldkampioenschapsmateriaal zijn.”

Voorafgaand aan seizoen 2024 moest Norris nog zijn eerste overwinning in de koningsklasse scoren, maar inmiddels neemt de Britse coureur geen genoegen meer met minder. Brown legt uit dat de ambitie om te winnen alleen maar groter is geworden. "Hij is altijd al een geweldige coureur geweest. Het enige waarom het zo lang heeft geduurd is dat we hem een winnende auto moesten geven. Nu strijdt hij regelmatig in de kop van het veld, dus de verwachtingen zijn duidelijk hoger gespannen."

Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Gevraagd of de filosofie van McLaren is veranderd nu het team ieder weekend voor de overwinning kan vechten, antwoordt Brown: "Ja, want we zijn zo vaak als tweede geëindigd en nu hebben de smaak van de overwinning geproefd. We nemen niets voor lief, maar we willen winnen en we weten dat we in de positie staan om het te kunnen doen."

McLaren klaargestoomd voor strijd met Red Bull?

Recent liggen de strategische keuzes van het Britse team onder het vergrootglas, zeker na de twijfelachtige beslissing in Hongarije. De keuze om Norris eerder naar binnen te halen ten nadele van Piastri en beide coureurs later alsnog om te draaien, overschaduwde de eerste 1-2 finish van het team in drie jaar. Brown verklaart de fouten vanuit de pitmuur: “Ik denk dat sommige fouten te wijten zijn aan de jeugdigheid van een team dat nog niet zo veel vooraan heeft gereden. In Silverstone hebben we het niet geoptimaliseerd. In Hongarije kwamen we uiteindelijk op het juiste uit, maar niet zonder wat spanning voorafgaand daaraan. Dit zal wat meer tijd nodig hebben.”

McLaren speelde sinds 2012 nauwelijks nog een rol van betekenis in het constructeurskampioenschap. Dat betekent ook dat een groot deel van de huidige organisatie geen ervaring heeft met het vechten voor de hoofdprijzen. “Ik denk dat Toto [Wolff, teambaas Mercedes] het goed omschreef: dit soort dingen leer je niet totdat je je in het heetst van de strijd bevindt. Gaandeweg leren we, en dat is prima. Ik vertel mijn team altijd dat het oké is om fouten te maken, zolang ze er maar van leren en dezelfde fouten niet nog een keer maken”, aldus de Amerikaanse CEO.