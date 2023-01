Brown hoopt het beste voor Ricciardo: “Hij is een magisch figuur”

In de afgelopen twee seizoenen reed Daniel Ricciardo zoals bekend voor het team van McLaren. Ondanks een overwinning in de Grand Prix van Italië in 2021, verliep zijn periode bij het roemruchte team uiterst teleurstellend. De Honey Badger werd zoek gereden door teamgenoot Lando Norris en kon zijn stempel maar niet drukken. Halverwege 2022 werd bekend dat Ricciardo voor het nieuwe seizoen het team zou verlaten. Landgenoot Oscar Piastri zal Ricciardo vervangen.

McLaren Racing-CEO Zak Brown weet nog niet waardoor het voor Ricciardo niet wilde lukken bij McLaren. “We hebben het zeker geanalyseerd. We hebben alles gegeven en Daniel heeft ook alles gegeven. Onze relatie met Daniel was goed en dat is hij nog steeds, hoe moeilijk het ook was. Het resultaat was voor ons beide duidelijk teleurstellend. Het is een groot mysterie”, vertelt Brown aan Speedcafe. “Daniel weet het niet, wij weten het niet. We hebben alles geprobeerd, misschien hebben we wel te hard gewerkt, het hielp in ieder geval niet. Dat is waarom we uiteindelijk besloten hebben om iets te veranderen. Dit omdat we alles geprobeerd hadden en niet wisten waarom het niet werkte. Hopelijk krijgt hij in een nieuwe omgeving zijn magie terug. Hij is namelijk een magisch figuur. In Monza zag je waar hij toe in staat is, en dat heeft hij nog zeven keer gedaan. Het was niet bepaald zijn eerste overwinning. Maar goed, wij moesten wel een verandering doorvoeren omdat we niet wisten wat er mis is gegaan.”

Volgend jaar heeft Brown met Piastri dus opnieuw een Australiër in zijn team. Volgens Brown zijn de heren totaal verschillend, en moet zijn team ook in de nieuwe situatie gewoon doen waar het goed in is. “Ik denk niet dat je Daniel met Oscar kan vergelijken. We moeten doen wat we weten dat we moeten doen. Dat is het leveren van twee competitieve auto’s, de rijders hetzelfde behandelen en hetzelfde materiaal geven, wat McLaren altijd gedaan heeft. Oscar is een gefocust, volwassen en natuurlijk snel persoon, dat is wat we tot nu toe gezien hebben. Zijn staat van dienst lijkt op die van Lando, hij heeft bijna alles in zijn eerste jaar gewonnen. Dat is best zeldzaam. Dan moet je speciaal zijn. Wij moeten hem in het team integreren, zoals we dat met Lando ook gedaan hebben. We hopen dat hij snel zijn weg vindt. We geven hem veel steun en willen er zeker van zijn dat hij niet te veel druk voelt als hij instapt en het tegen een goede teamgenoot gaat opnemen. Maar ik twijfel er niet aan dat Oscar zijn plekje gaat vinden en een sterke teamgenoot van Lando gaat zijn.”